Connie Nielsen parle de Lynda Carter qui rejoint « Wonder Woman 3 » (exclusif)

Après un camée bienvenu et surprenant dans Wonder Woman 1984 à Noël dernier, Lynda Carter revient officiellement à Themyscira pour le troisième volet de la franchise Wonder Woman 3 – qui n’a pas encore été officiellement intitulé. Confirmé pour la première fois par Gal Gadot le mois dernier, tel que rapporté par notre site sœur ComicBook.com, Carter est surtout connu pour avoir joué à Wonder Woman dans la série des années 1970 du même nom. Comme les fans l’avaient précédemment anticipé après des mois de rumeurs, Carter est apparu sur la scène post-crédits de WW84, cette fois en prenant le rôle d’Asteria. Connie Nielsen, qui joue la mère de Wonder Woman, Hippolyta, a parlé à PopCulture.com exclusivement du casting de Carter, admettant qu’elle est ravie de travailler avec elle.

« Je n’ai pas encore rencontré Lynda. Je veux dire, je l’ai rencontrée brièvement à la première, mais je n’ai pas encore travaillé avec elle – donc je ne sais pas à quoi cela ressemble », a-t-elle déclaré lors de la promotion de son nouveau suspense. rempli les séries Sundance NOW et AMC+, Close to Me. « Nous étions sur des plateaux différents, donc je ne sais pas, mais j’ai hâte de vivre cette expérience à coup sûr. »

Faisant écho au fait que les films sont tout aussi amusants à filmer pour elle que les fans les aiment, Nielsen dit qu’en décrivant un personnage fort et stimulant comme la matriarche et la reine des Amazons, Hippolyta est « excitante » pour elle. « J’aime tellement ce personnage. C’est tellement amusant à faire – et j’aime le sport. Je veux dire, je m’entraîne comme une folle. J’aime tellement ça. »

Nielsen ajoute avec le territoire d’être dans le royaume des super-héros, elle est très humiliée par l’accueil des petites filles qui admirent les personnages, en particulier à travers des figurines qui contribuent à responsabiliser les enfants et à encourager leur imagination. L’actrice danoise admet que voir sa propre figurine Hippolyta était quelque chose dont elle était incroyablement fière. « Quand c’est arrivé, j’étais comme, je me sens accomplie maintenant », a-t-elle ri.

Au milieu de la nouvelle du retour de Carter dans la franchise, Gadot a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec la star emblématique, disant au Hollywood Reporter qu’elle l’admirait depuis le plus longtemps et l’aimait pour toujours. « Lynda m’a encadré dès le premier instant où j’ai été choisi pour incarner Wonder Woman. Elle était toujours là, me parlant, me donnant des conseils et tout. Elle est une véritable championne de ce que Patty et moi avons fait, et c’était tellement super que nous ayons réussi à trouver la bonne occasion de l’amener au dernier film et maintenant au troisième », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard que le film serait « encore meilleur cette fois ».