Un siècle après que les femmes se soient battues pour le droit de vote, la moitié de la population totale de la planète est toujours confrontée au quotidien à des tabous extrêmement dépassés. Du sexisme au vieillissement et à la ménopause, les femmes ont dû marcher sur des œufs lorsqu’il s’agit de leurs propres réalités quotidiennes. Ces réalités sont accentuées avec plus d’acuité dans la nouvelle mini-série à suspense Close to Me avec Connie Nielsen. Présentée en avant-première sur Sundance NOW et AMC+ le 16 décembre, la série suit Jo Harding, une femme qui mène une vie parfaite avec son mari (Christopher Eccleston), jusqu’à ce qu’une mauvaise chute efface une année entière de sa mémoire. Alors qu’elle lutte pour reconstituer les événements et découvre de sombres secrets, Jo découvre que sa vie est en fait loin d’être parfaite.

La série, basée sur le roman magnétique et troublant d’Amanda Reynolds du même nom, est celle que Nielsen dit à PopCulture.com dans une interview exclusive est un « très bon thriller psychologique » avec un « vrai sens » souvent laissé de côté dans d’autres histoires. Abordant divers thèmes tels que les aspects du vieillissement et le maintien d’une vie sexuelle saine jusqu’à la cinquantaine, Nielsen dit que l’émission a un message fort et stimulant.

« Je pense que c’est un très bon message et c’est que les femmes quand elles vieillissent ne perdent rien, elles gagnent des choses. Elles se gagnent, elles gagnent en compréhension et elles gagnent en pouvoir. C’est important. sexiste ou une version patriarcale de ce qu’est la ménopause des femmes et ce second âge, c’est de permettre une règle négative sur nous. Je pense que nous devons aussi vraiment mettre l’accent sur l’autonomisation qui vient de la ménopause. «

(Photo : AMC+ / Réseaux AMC)

Alors que Jo a ses batailles entre essayer de comprendre ce qui s’est passé au cours de la dernière année de sa vie après l’accident mystérieux, Nielsen dit que dépeindre le personnage complexe était un rôle avec lequel elle s’était « beaucoup amusée », en particulier en se plongeant dans une femme presque partie fragmenté. « L’un des effets secondaires des lésions cérébrales est cette désinhibition et cela parle juste à mon sens de l’humour un peu déformé, d’entrer dans ces scènes où elle est désinhibée et dit des choses horribles », a-t-elle ri, partageant qu’il y a une scène qui a été réellement coupé en raison de la nature de son dialogue. Néanmoins, ce fut une expérience humiliante mettant en lumière des scènes angoissantes. « C’était aussi évidemment incroyablement douloureux parce que ce que vous réalisez, c’est que ce traumatisme et le fait qu’elle doit maintenant jouer un détective dans sa propre vie, même si elle est évidemment plutôt défectueuse dans son cerveau, c’est là qu’elle a besoin de ce cerveau pour fonctionner . »

Dans une scène avec Jo de Nielsen et sa fille Sash (interprétée par Rosy McEwen), les deux se disputent avec sa fille qui s’en prend aux gens de votre âge ! Alors que la déclaration est un choc pour Jo, Nielsen dit que c’est une proclamation prouvant que la libération des femmes est loin d’être complète. L’actrice danoise ajoute que les femmes ne sont pas vraiment égales « jusqu’à ce qu’il soit aussi cool de donner un nom de femme à un garçon que de donner un nom de garçon à une fille » de nos jours. « Tout le monde est heureux d’appeler une fille, Jo ou Chris ou autre. Mais si vous appelez un garçon Maria ou Louisa, ce n’est même pas considéré comme cool. C’est drôle comme c’est cool pour une fille de se comporter comme un garçon, mais c’est toujours si difficile pour que les hommes trans soient autorisés à se comporter ou à être des femmes. Donc, je pense que cela en dit long sur l’endroit où nous en sommes et je pense que vraiment, le fait que nous n’appliquions pas du tout « Reste à ton âge » aux hommes est juste un autre aspect de cela. Mais le fait est que nous n’avons plus à le supporter. Nous n’avons pas à être d’accord avec ça. vas-y et fais ce qu’il te plaît. »

(Photo : AMC+ / Réseaux AMC)

Avec Jo essayant de reconstituer sa vie après l’horrible accident, Nielsen – qui est également le producteur exécutif de la mini-série – dit que les accents des problèmes des femmes, comme la ménopause, donnent un dialogue accueillant sur la façon dont ces stigmates sont encore perçus aujourd’hui et reçu par d’autres, ne comprenant pas le problème de première main. « Le fait que personne ne parle de la ménopause – je ne pense pas qu’il y ait un quelconque divertissement qui en ait jamais parlé et je trouve ça tellement offensant pour les femmes. Mais aussi douloureux parce qu’elles traversent essentiellement des conditions physiques et physiques presque inimaginables changements émotionnels et psychologiques, mais seuls », a-t-elle déclaré. « Quand ma mère l’a vécu, je ne comprenais pas vraiment à quel point c’était choquant. J’étais juste comme, ‘Oh, tu es un peu canon. C’est bon. Pourquoi en fais-tu autant parler? ‘ Et maintenant, je me sens tellement triste de ne pas pouvoir partager cela avec elle, de ne pas pouvoir y arriver avec plus de compréhension et d’empathie. C’était donc très important pour moi [as executive producer] que je parle vraiment de ça aussi. »

Partageant à quel point elle est « si heureuse » que Close to Me inclue un message aussi stimulant en son cœur, elle espère que la série affronte les stigmates liés aux problèmes des femmes de la manière la plus positive pour le public. « Vous avez eu ce chapitre avec élever ces enfants, fonder cette famille et faire toutes ces choses incroyables – et maintenant il est temps pour vous. Il est temps que votre vie, vos pensées, votre imagination, vos talents deviennent vraiment, vraiment sans entrave ou libre de quoi que ce soit », a-t-elle déclaré plus tard, ajoutant comment le dialogue autour des problèmes de santé des femmes comme la ménopause est ridiculisé et abordé de manière plus comique dans la culture populaire. « C’est vraiment fou. Il n’y a pas d’empathie autour de ça – il y a plus d’empathie quand on regarde du côté des hommes et il y a certainement plus de soutien médical qu’il n’y en a pour les femmes. Et encore une fois, cela fait partie du même problème et c’est pourquoi je voulais parler à ce sujet. Je veux élever cette conversation. «

Close to Me sera présenté en première le 16 décembre sur Sundance NOW et sera disponible en streaming sur AMC +. Pour en savoir plus sur la série et toutes vos émissions en streaming préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières informations.