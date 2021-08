Connor B défend Greg Grippo sur les allégations de “Bachelorette” Gaslighting

La rupture de Katie Thurston et Greg Grippo sur The Bachelorette était vraiment la chose la plus dramatique de tous les temps et a conduit Katie à se déconnecter littéralement de Twitter à cause du !!!! de tout ça. TLDR, Greg a réagi … pas bien … quand Katie n’a pas déclaré ses sentiments après sa déclaration d’amour – et beaucoup de gens ont senti qu’il l’éclairait. Y compris, hum, Katie elle-même. Malgré sa déconnexion de Twitter, elle est allée de l’avant et a sauté sur Instagram après l’épisode pour partager une diapositive sur la signification de l’éclairage au gaz, une indication assez claire de ses sentiments envers Greg.

Instagram

Ce qui nous amène à Connor B., qui a sauté sur Twitter pour défendre son ami, en disant : « Les relations sont nuancées. Les ruptures sont nuancées. Parfois, il n’y a pas de bon ou de méchant. Parfois, les caméras et les tweets ne peuvent pas capturer avec précision la complexité de la vie réelle. La gentillesse est gratuite, l’amour est compliqué.”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il aurait ensuite répondu à un adepte qui a évoqué l’éclairage au gaz, en disant: “Il n’y avait pas d’éclairage au gaz dans cet épisode. Il y a eu une bagarre entre deux personnes dont vous avez peut-être vu 20 pour cent. » Le tweet a été capturé par des comptes de fans dont @bachelorettewindmill :

Instagram

Allez-y et découvrez la conversation de Katie et Greg dans les clips ci-dessous ….

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Et rappel: Greg et Katie se retrouveront face à face sur “After the Final Rose” et auront, espérons-le, l’occasion d’exposer certains de leurs problèmes – bien qu’à en juger par la publication Instagram de Katie, il ne semble pas qu’ils soient dans un endroit pour faire amende honorable. Quoi qu’il en soit, Katie a encore deux candidats (Justin et Blake!) Sur The Bachelorette, et si vous voulez savoir qui – si quelqu’un – gagne, allez-y et jetez un œil aux nombreux spoilers ci-dessous. N’oubliez pas que nous savons littéralement tout sur ce qui se passe, donc aucun spoiler ne sera laissé de côté.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io