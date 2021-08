Connor Fields “est réveillé” après sa chute en demi-finale de BMX

in

. – L’ancien champion olympique Connor Fields “est réveillé et attend une nouvelle évaluation médicale” après s’être écrasé lors de l’événement BMX Racing à Tokyo 2020, a rapporté l’instance dirigeante du cyclisme aux États-Unis (USA Cycling), citant le médecin de l’équipe.

Le pilote américain a subi une chute dramatique au début de la troisième manche de la demi-finale masculine après avoir semblé heurter un autre concurrent dans un virage.

Connor Fields, 28 ans, médaillé d’or à Rio 2016 et l’un des grands favoris à gagner à Tokyo, a heurté durement le sol et a nécessité des soins médicaux avant d’être transporté sur une civière vers une ambulance.

“Nous partagerons des mises à jour supplémentaires dès qu’elles seront disponibles”, a ajouté USA Cycling BMX.

Or pour les Pays-Bas

Pendant ce temps, le Néerlandais Niek Kimmann a remporté la première médaille d’or olympique de son pays en BMX Racing après une course passionnante.

“Depuis que la pandémie a frappé, j’ai un objectif, un objectif, et cet objectif était aujourd’hui”, a déclaré Kimmann après la victoire.

“Je ne crois toujours pas que je l’ai pris. Je viens des Pays-Bas. C’est un petit pays. Mais je connais d’autres amis qui ont remporté des médailles d’or, alors j’ai toujours eu l’impression que j’étais celui qui manquait”, a-t-il déclaré. mentionné.

En début de semaine, le rêve de Kimmann était sur le point de tourner court après une étrange collision avec un officiel lors d’un entraînement. Il a subi une fracture du genou, mais a pu récupérer à temps après s’être reposé une grande partie de la semaine.

“Ces dernières semaines, je me sens dans la meilleure forme possible. Bien sûr, il y avait beaucoup de pression, mais je me sentais en confiance”, a déclaré Kimman, 25 ans.

“Et puis je suis tombé sur cet officier et j’ai senti que mon rêve était terminé. Mais heureusement, avec les analgésiques, ce rêve était toujours vivant. J’ai continué à y croire”, a-t-il ajouté.

Après sa victoire, Kimmann a envoyé ses meilleurs vœux à Fields.

“Je pense que nous savons tous que notre sport comporte des risques, mais en fin de compte, nous aimons beaucoup notre sport”, a-t-il ajouté.

“Connor est le défenseur de la médaille d’or. Je n’ai pas vu l’accident ni la vidéo, mais j’espère qu’il va bien”, a déclaré Kimmann.

“Je pense qu’il a été un grand ambassadeur du sport, et j’espère que je le suis aussi. C’est triste qu’il n’ait pas pu défendre sa médaille d’or”, a-t-il ajouté.

Kye Whyte de Grande-Bretagne a remporté l’argent, tandis que Carlos Alberto Ramírez de Colombie a remporté le bronze.