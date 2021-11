Connor McDavid a marqué le but de l’année grâce à 4 joueurs

On dirait que chaque fois que Connor McDavid touche la rondelle, la magie va se produire.

Et vendredi soir, une magie sérieuse s’est produite.

Avec ses Oilers d’Edmonton menés 5-4 avec plus de trois minutes à jouer en troisième période contre les Rangers de New York, McDavid a retiré la rondelle au milieu de la glace tandis qu’un Ranger a changé et que quelques Oilers ont dû sortir de la zone offensive.

N’importe quel autre joueur peut faire une passe ou gagner la zone et la jeter dedans. Mais McDavid n’est pas un autre joueur. Il a pris la rondelle au-dessus de la ligne bleue avec quatre – QUATRE – Rangers qui l’entouraient, ont manipulé le bâton et ont utilisé sa vitesse d’un autre monde pour marquer.

But de l’année ? Jusqu’ici, OUI ! Regarde ça!!

CONNOR. MCDAVID. QUEL. UN BUT. pic.twitter.com/ujq0WeMSbw – Sportsnet (@Sportsnet) 6 novembre 2021

Mon. La bonté.

Il a marqué sur cette pièce. McDavid est incroyable et c’est l’une des pires défenses que j’ai jamais vues #NYR pic.twitter.com/W6o14UUm5n – dantelives13 (@dantelives13) 6 novembre 2021

Connor McDavid bon seigneur pic.twitter.com/U4h9k4hM9i – Brady Trettenero (@BradyTrett) 6 novembre 2021

Irréel.

