Connor McDavid atteint la barre des 100 points “ impressionnante ” lors du 53e match des Oilers ⋆ .

En entrant dans la confrontation de samedi soir «Hockey Night in Canada» avec les Canucks, Connor McDavid avait minimisé l’importance de marquer 100 points cette saison pour lui.

«C’est un nombre», a déclaré McDavid alors qu’il était assis avec 93 points; il en a eu 96 samedi matin. «Si j’y arrive, tant mieux. Sinon, ce n’est pas non plus la fin du monde. Le plus important est que notre équipe se prépare pour les séries éliminatoires et s’assure que nous tirons à tous les cylindres dans le premier match. »

Eh bien, même s’il n’y avait peut-être pas pensé, le sourire sur son visage lorsqu’il a décroché le point 100 en deuxième période – son quatrième point (but, trois passes décisives) de la nuit – a raconté une autre histoire. Le moment historique est survenu lors du 53e match de la saison des Oilers alors qu’il participait au but en avantage numérique de Leon Draisaitl.

«Honnêtement, c’est tout simplement impressionnant», a déclaré Draisaitl, qui a atteint son propre jalon en carrière de 500 (et 501) points dans la LNH dans le match. «Je ne pense pas que mon anglais soit assez bon pour trouver un autre mot pour le moment, mais c’est incroyable. Je veux dire, je ne sais pas, nous avons joué 50 matchs, il est à 100 points. C’est juste très impressionnant et juste, vous savez, amusant de faire partie. »

«Je pense que ce que ça fait, ça solidifie juste qu’il est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué le match», a déclaré l’entraîneur-chef Dave Tippett. «Le niveau auquel il a joué cette année, et ce qu’il a accompli, c’est l’une de ces années où vous regardez Wayne. [Gretzky] ou tu regardes Mario [Lemiuex], c’est l’une de ces années où il a porté ses talents à un autre niveau qui n’est que l’élite de la ligue.

McDavid, qui compte 32 buts et 68 passes, est devenu le neuvième joueur de l’histoire de la LNH à franchir le cap du siècle en 53 matchs, rejoignant Gretzky et Phil Esposito. Les derniers joueurs à le faire étaient Lemieux et Jaromir Jagr avec les Penguins en 1995-96.

«C’est spécial de faire partie d’un groupe comme celui-là, évidemment. Ce sont les meilleurs joueurs du jeu de tous les temps, donc c’est spécial d’être mentionné dans le même souffle que ces gars-là », a déclaré McDavid après le match.

«Les nuits à quatre points ne sont pas quelque chose qui vient régulièrement, je pense. J’essayais juste d’entrer et de jouer un bon jeu, de jouer comme je peux », a-t-il dit plus tard, ajoutant qu’il avait parlé à ses parents et qu’il était surpris que sa mère soit réveillée pour le voir. «Mes jambes me sentaient plutôt bien. J’ai pu monter sur la planche dès le premier quart de travail, ça m’aide toujours. Je pense qu’après le premier, cela vous traverse un peu l’esprit, et j’ai eu la chance de me sentir plutôt bien tout au long de la nuit et de quelques bons coups de la part de mes coéquipiers.

Après que le capitaine d’Edmonton a frappé la cible, Twitter l’a non seulement félicité, mais a également été impressionné par le moment.

Avec 1G-3A pour ses @EdmontonOilers jusqu’à présent ce soir, Connor McDavid rejoint Wayne Gretzky (11 fois), Mario Lemieux (6), Phil Esposito (2), Jari Kurri (2), Marcel Dionne, Steve Yzerman, Bernie Nicholls & Jaromir Jagr est le seul joueur à obtenir 100 points en une saison en 53 GP ou moins pic.twitter.com/grFCbtXxfz – StatsCentre (@StatsCentre) 9 mai 2021

Faites 100 pts pour McDavid. Va sur une série de 16 points sur une étendue de 5 matchs pour y arriver en seulement 53 matchs. Production absolument phénoménale. – Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) 9 mai 2021

Voilà…

McDavid 100!

1-3-4 ce soir…

8e fois lors de ses 10 derniers GP que McDavid a récolté 3 points ou plus.

Quelle saison…

Quel joueur…

Générationnel! – Bob Stauffer (@Bob_Stauffer) 9 mai 2021

En tant que personne assez âgée pour avoir vu Gretzky et Lemieux à leur apogée, appréciez être fan à l’époque de McDavid. Cela ne durera pas éternellement, mais vous raconterez des histoires sur ce type pendant des décennies. – Down devient brun (@DownGoesBrown) 9 mai 2021

McDavid est meilleur au hockey que tout autre athlète dans son sport. @EdmontonOilers Félicitations à @ cmcdavid97 pour cette réalisation incroyable! – BRETTKISSEL (@BrettKissel) 9 mai 2021

Ouais, Connor McDavid a obtenu 100 points, mais j’ai plié tout mon linge aujourd’hui, et cela m’a semblé être un très grand accomplissement. – Peter Baugh (@Peter_Baugh) 9 mai 2021

Quelle performance de McDavid, cette vraie superstar qui reconnaît l’occasion et qui a assez de talent pour livrer.

J’aurais bien aimé qu’il y ait 18 500 fans dans cet endroit pour en profiter.

C’est un crime qu’une saison aussi grande soit jouée devant seulement des sièges vides.

Bravo. – Mark Spector (@SportsnetSpec) 9 mai 2021

Il est temps de créer une ligue au-dessus de la LNH pour que McDavid obtienne son diplôme. Il est trop bon pour ce niveau, retardant son développement. https://t.co/GXrEKiFlqd – Jesse Granger (@JesseGranger_) 9 mai 2021