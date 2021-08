L’arrière droit de Swansea City Connor Roberts a officiellement terminé son transfert à Burnley. L’accord s’ajoute à l’accord d’enregistrement du club de Burnley pour Maxwell Cornet il y a quelques jours et continue leur poussée tardive pour des renforts. Pendant un certain temps, il semblait que les Clarets étaient prêts à s’asseoir et à ne rien faire cet été. Cependant, lorsque Cornet est devenu une option, ils n’ont pas attendu une seconde avant de poursuivre et de conclure un accord.

Sean Dyche et la hiérarchie de Burnley ont agi tout aussi rapidement pour bientôt Connor Roberts de Swansea. Habituellement pilier du côté des Swans, le nouveau manager Russel Martin n’a pas pu utiliser le Gallois en raison de la blessure qu’il a subie à l’Euro 2020. Proche d’un retour, cependant, Roberts a quand même scellé son déménagement et reviendra un joueur de Premier League.

Connor Roberts achève le déménagement de Burnley

Burnley en quête de survie

Au fil des années, les chances de survie de Burnley semblent de plus en plus minces. Pourtant, année après année, Sean Dyche parvient à en tirer le meilleur parti. Maintenant, avec de nouvelles recrues parmi lesquelles choisir, il devrait être en mesure de garder les Clarets une fois de plus. Cornet, en particulier, devrait ajouter quelque chose de différent à Turf Moor.

Contrairement à Dwight McNeil, Cornet apportera du flair à un côté Burnley relativement robuste. Ce n’est un secret pour personne que Burnley ne joue pas le football le plus attrayant de la ligue, mais il fait le travail. Les goûts de Roberts devraient s’intégrer directement. Pendant ce temps, Cornet, ajoutant quelque chose de différent comme mentionné précédemment, peut prendre plus de temps, mais finira par s’avérer utile pour Dyche.

Quant à Swansea, perdre Roberts sera un coup dur. Russell Martin n’a même pas pu voir l’arrière droit jouer pour sa nouvelle équipe après sa blessure pour le Pays de Galles. Il aurait été un élément clé de tout succès de Swansea, mais a plutôt choisi le football de Premier League avec Burnley.

Photo principale

Intégrer à partir de .