Connor Smith, la star de « Êtes-vous le seul », a prétendument agressé sexuellement une adolescente et l’a détenue contre son gré

Connor Smith, qui a joué dans Are You The One sur MTV, a été arrêté pour l’agression sexuelle présumée d’une jeune fille de 16 ans et sa détention contre son gré en juillet. Smith, 31 ans, a été arrêté vendredi et inculpé de viol, d’agression sexuelle et de deux chefs de séquestration. L’adolescente a d’abord déclaré à la police qu’elle avait été kidnappée dans sa chambre alors qu’elle rendait visite à sa famille dans l’Indiana.

L’adolescente a déclaré avoir rencontré Smith en ligne après avoir échangé des informations avec une personne qui prétendait vendre un chat, selon les dossiers judiciaires obtenus par Us Weekly. Au début, la jeune fille a dit à la police qu’un homme s’était introduit par effraction dans la fenêtre de sa chambre et l’avait mise dans son camion, mais elle a dit plus tard à la police qu’elle avait inventé cette partie de l’histoire parce qu’elle craignait que sa famille ne la punisse pour s’être échappée. La victime présumée a également déclaré plus tard à la police qu’elle avait plutôt rencontré Smith sur une application de rencontres, selon des documents obtenus par TMZ.

Smith est apparu lors de la saison 3 de l’émission de téléréalité sur les rencontres de MTV en 2015. https://t.co/yWmutVVZ95 – TMZ (@TMZ) 21 décembre 2021

Après avoir quitté le domicile de sa famille, la victime a affirmé que Smith l’avait agressée dans le camion. Il l’aurait de nouveau agressée dans une chambre d’hôtel. La star de MTV l’a ramenée à la maison et les membres de la famille de la victime ont commencé à courir après son véhicule. Les membres de la famille ont aidé la police à identifier le véhicule de Smith en fournissant le numéro de plaque d’immatriculation. L’analyse ADN a montré que Smith correspondait probablement à l’ADN obtenu à partir du kit d’agression sexuelle de la victime présumée, selon les dossiers du tribunal.

Smith a été arrêté dans la banlieue de Chicago Oak Lawn, Illinois. Il est toujours en prison là-bas, en attente d’extradition vers l’Indiana. La victime présumée a choisi Smith dans une file d’attente, rapporte TMZ.

Smith est apparu sur Are You The One? Saison 3, qui a fait ses débuts en septembre 2015. L’émission est centrée sur des célibataires qui sont jumelés en couples par les producteurs et doivent découvrir à qui ils ont été jumelés. S’ils devinent correctement, les deux se partagent un prix d’un million de dollars à la fin de la saison. Smith a été jumelé à Chelsey Perkins, mais ils ont décidé de ne pas poursuivre une relation après la fin de l’émission. Es-tu l’élu? a pris fin en septembre 2019 après huit saisons. Les saisons 3 et 4 sont disponibles sur Netflix.

Es-tu l’élu? a fait l’objet d’un examen minutieux en avril lorsque The Daily Beast a rapporté que l’acteur Gianna Hammer aurait été droguée par la production et agressée sexuellement par un acteur masculin anonyme en 2016. Hammer a déclaré qu’elle n’avait jamais été contactée par les producteurs ou MTV après le tournage de la saison. MTV a retiré la saison de Hammer des plateformes de streaming, et Lighthearted Entertainment a nié les allégations. MTV a lancé une enquête sur les allégations de Hammer et a suspendu la production d’une neuvième saison potentielle de la série.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.