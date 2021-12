Connor Williams est le super grand centre de basket-ball universitaire qui perd des dix sous et vole des cœurs

Connor Williams est un grand homme, dans le vrai sens du terme. Un athlète de deux sports au lycée, tout le monde remarque maintenant le centre de DIII St. John Fisher parce que, eh bien… il est massif et délicieux. Ce n’est pas souvent que vous voyez un homme de 7 pieds et 360 livres qui jouait sur une ligne offensive de football au basketball universitaire – mais nous y sommes.

La ténacité derrière Williams qui marche sur un adversaire, se roule la cheville, se relève et laisse tomber une passe décisive est l’étoffe des rêves de la ligue rec. Cela aide également que le gars semble honnêtement, vraiment délicieux en dehors du terrain.

Rochester First a écrit un profil sur Williams, et le joueur de la petite école ne se fait aucune illusion sur son avenir. Il ne vise pas à faire les pros, il n’y a pas de grands rêves de grandeur NBA, c’est juste un mec, qui obtient son diplôme en cybersécurité et s’amuse sur le terrain. De plus, il déteste les ballhogs, parce que Connor Williams est nous tous.

« J’étais plus jeune, même jusqu’à maintenant, je n’ai jamais aimé jouer avec des gens qui ne voulaient pas passer le ballon », a-t-il déclaré. «C’est toujours frustrant, que vous soyez le meilleur ou le pire joueur, peu importe – quand vous vous en faites, c’est vraiment frustrant pour le reste de l’équipe. « Passer le ballon, surtout pour moi, puisque je suis en double ou triple équipe … S’il y a deux ou trois personnes sur moi, quelqu’un est ouvert et peut obtenir un bon tir », a-t-il déclaré. « Marquer, c’est bien, mais je veux que mon équipe réussisse, donc je pense que c’est plus important pour moi. »

Soyez toujours mon cœur qui bat, il est un délice. Maintenant, vous vous demandez peut-être « pourquoi les gens font-ils équipe en double ou en triple avec cet enfant ? » Eh bien, c’est parce qu’il est en fait sacrément bon. Le clip de la chute de Williams est devenu viral au cours du week-end, mais il est vraiment injuste de le juger à partir de cette seule vidéo. C’est vraiment un joueur polyvalent qui préfère peut-être passer le ballon lorsque cela est possible, mais il est également capable de drainer les tirs du centre-ville.

Williams peut passer, il peut tirer, et sa présence est telle qu’il exige l’attention de ses adversaires. Il demande aussi notre attention, car il est adorable. Je vais dévorer chaque morceau de contenu de Connor Williams que je vois et souhaiter bonne chance à cette glorieuse licorne pour toute sa vie.