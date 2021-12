Connu Dallas Fall dans l’Indiana

Le jeu des Nets était un Exemple. Aussi un avertissement. Les Mavericks ont montré qu’ils ne peuvent pas suivre une piste qui, sur le papier, semble facile. Répéter de grosses erreurs leur a coûté un autre match qu’ils avaient en bonne position. Un autre passage à vide en quatrième période détruit l’effort des Texans au domicile des Pacers, qui n’avaient pas Rick Carlisle dans le match contre leurs ex pour avoir contracté le coronavirus, et laisse les joueurs qui l’ont laissé se produire dans une très mauvaise position.

« Pour le moment, ça craint d’être nous. Nous nous battons. Le seul moyen de sortir d’ici est de réparer ces choses », a déclaré Porzingis après avoir terminé. Le Letton a marqué 22 points ; son partenaire Luka Doncic, 27 points. Les deux, avec de bons pourcentages. Mais ils ne jouent pas seuls. Les problèmes auxquels le pivot fait référence doivent être ceux de rester dans un Pyrrhic 13 au dernier quart, avertissant d’un retour déjà connu car contre Brooklyn c’était une copie conforme, ou ceux de finir avec une précision de 13,8% depuis la ligne de trois. Et avec des secondaires comme Hardaway (15) et Brunson (12) qui contribuent également sans être aveuglés. Tout a échoué lorsque les minutes décisives sont arrivées et que les Mavs rentrent chez eux sur la route de la défaite et avec un bilan négatif (12-13).

Pour ces non-conformistes tout Il a passé en avant, ils supposent deux en arrière, du moins dans ce que nous avons vu cette saison jusqu’à présent. Les Pacers ne traversent pas non plus un moment porteur, ayant mis leurs étoiles en vente, et ils ont su faire décoller leur rival grâce à la force de la défense et deux buteurs aussi différents que Sabonis et LeVert pour résoudre ce match. à domicile, une victoire douce-amère pour un Carlisle qui l’a suivi depuis chez lui avec, bien sûr, beaucoup d’attention.

Quel paradoxe que le mauvais pourcentage en triples ait été signé par Indiana au premier quart-temps : 2/11. Sachant comment tout cela finirait, ils l’ont signé. Les locaux, malgré leurs tirs irréguliers, progressaient petit à petit et, grâce à certains vols de ballon et tirs de bons compteurs, ils ont atteint huit d’avance au deuxième quart-temps. Écurie, ils ont traîné avec elle pendant un certain temps. Avant la pause, Dallas prenait même l’avance et terminait avec seulement deux retards. Il était parti. En fait, les Mavs ont pris une nouvelle vie. Ils étaient dans le match au début de la période décisive jusqu’au déclenchement final, avec 87-87 à huit minutes de la fin. Ils étaient en retard pour marquer ou étaient à la traîne et en attaque, c’était échec après échec, donc la différence finale était même une punition sévère : 13.