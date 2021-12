Conor Benn a écrasé Chris Algieri et Katie Taylor a conservé ses titres mondiaux

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Matchroom Boxing a organisé une soirée boxe ce samedi après-midi à l’Echo Arena de Liverpool, avec quelques matchs différents qui avaient un niveau moyen assez élevé.

Conor Benn (20-0, 13 KO) et Chris Algeri (25-4, 9 KO) a disputé le match de fond, une date qui a commencé dynamique, divertissante pour le spectateur et avec des alternatives, avec le danger planant autour de l’ambiance de la nuit de Liverpool. Au deuxième tour, une main irrégulière de Benn, avec l’intérieur du gant, a frappé Algieri au sol après une roue de charrette, l’arbitre comptant à l’envers.

C’était un autre gala où le très mauvais niveau, alarmant pour les boxeurs et le public, des arbitres de boxe au Royaume-Uni a été montré. Les actions se sont poursuivies avec un bon travail de Benn et d’un Algieri qui ne s’est pas décomposé et lui a donné la réplique, jusqu’à ce que, au quatrième tour, une combinaison sous la forme d’un typique une-deux détruit Algieri, qui est tombé sur la toile sans défense pour mettre la fin de la nuit de boxe.

Belle image de Benn avec un travail intelligent qui a été terminé par le spectaculaire KO. Maintenant, ils pensent à Yordenis Ugás ou à Kell Brook.

Le combat de co-star de la nuit, Katie Taylor (20-0, 6 KO) contre le Kazakh Firuza Sharipova (14-2, 8 KO). Taylor a commencé à imposer son rythme, ses esquives précieuses et précises, sa vitesse et son adresse face à un bon challenger, qui n’est pas allé en Angleterre se faire chouchouter à la fête du champion des quatre titres mondiaux des poids légers.

Sharipova a maintenu le combat en vie en répondant aux mains de Taylor, bien qu’abusant des saisies, des coudes et des coups de poing après la pause de l’arbitre, lente comme la réforme des retraites, qui lui a fait perdre un point au sixième tour. Le concours n’était pas attrayant, tellement l’adhérence de la part des deux avec un arbitre passif était diminuée et Taylor ne pouvait pas montrer toute sa boxe dans les dix chapitres convenus. Les juges ont tranché 98-92, 97-92 et 96-93 en faveur du toujours champion d’Irlande, qui s’est montré prudent face au coup de poing du candidat.

Dans les combats préliminaires, victoires locales. Caoimhin Agyarko (10-0, 7 KO) a battu l’Américain au neuvième tour Noé Larios (14-1, 6 KO) après un combat inégal, malgré les records des deux, dans lequel les Anglais ont dominé jusqu’à l’arrivée d’une main qui a délogé Larios en neuvième et l’arbitre s’est arrêté rapidement.

Peter mcgrail (2-0, 1 KO) a éliminé le Nicaraguayen au deuxième tour Engel Gomez (8-4-1, 4 KO) après de bonnes combinaisons et Joe Coordonné (14-0, 8 KO) a livré un combat très complet pour dominer le Belge aux points Miko Khatchatryan (13-1, 7 KO) avec des scores de 100-90, 98-92 et 98-92.

Pour sa part, Robbie Davies Jr (24-3, 15 KO) a donné une exhibition, quoique courte, contre l’Américain Hank Lundy (31-10-1, 14 KO) ; Après avoir lutté au premier tour avec une bonne main, Lundy n’a pas pu se remettre d’un extraordinaire coup droit au deuxième après être tombé emmêlé dans les cordes et n’a pas réussi à dépasser le compte de dix.

La soirée a été ouverte par le débutant britannique Joe mcgrail (1-0, 1 KO), qui a battu les Espagnols Francisco Rodriguez (0-4) par abandon à l’issue du second tour, au cours duquel l’Andalou avait visité la toile.