Conor Benn-Chris Algieri et Katie Taylor le 11 décembre à Liverpool

Super soirée celle qui se prépare Match de boxe le 11 décembre au M&S Bank Arena de Liverpool, encadré dans une formidable fin d’année que nous propose le géant britannique de la promotion.

Conor Benn (19-0, 12 KO) franchira une nouvelle étape dans son évolution vers la célébrité prévue par Eddie Hearn pour la levée à Majorque, alors qu’il affrontera le rival le plus difficile de sa carrière, le New Yorker Chris Algerje (25-3, 9 KO).

Il a de l’expérience en partageant le ring avec les plus grands de la division des poids welters, dont Manny Pacquiao, Errol Spence et Amir Khan, ainsi qu’avoir été un champion du monde des super-légers. Le vétéran Algieri est revenu sur le ring après une absence de deux ans en août dernier, avec une belle victoire contre Mikkel LesPierre.

Les Irlandais seront également présents au gala Katie Taylor (19-0, 6 KO), champion du monde incontesté des poids légers et d’autres talents comme les super poids plume Joe Coordonné (13-0, 8 KO) dans une éventuelle rencontre mondiale. Le championnat d’Europe de plumes entre le champion pourrait aussi arriver sur cette carte Karim Guerfi (30-5, 9 KO) et le prétendant Ouïe Jordan (26-1, 7 KO) et la prochaine apparition du charismatique poids lourd Alen Babic (9-0, 9 KO).