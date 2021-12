Conor Benn est une puce de l’ancien bloc mais alimenté par le désir d’être son propre homme dans une division de poids welters dangereuse parcourue par Terence Crawford, Errol Spence Jr et Jaron Ennis

Conor Benn a prouvé lors de deux matchs revanche incontournables qu’il allait dans la bonne direction sur le ring de boxe, même si un seul de ces combats de retour peut être vu sur son record professionnel.

Le concurrent poids welter – qui affronte l’Américain Chris Algieri ce week-end en direct sur DAZN – a connu son test le plus difficile en tant que pro lorsqu’il s’est relevé de deux renversements au premier tour pour surpasser le compagnon Cedrick Peynaud dans une guerre de six tours en 2017.

Mark Robinson/Matchroom

Benn veut continuer à prouver qu’il est bien plus qu’un simple nom

Le résultat a été une victoire et une ovation debout dans un York Hall bondé, mais la performance a été accablante. Nigel Benn aurait peut-être adoré une déchirure, mais même lui s’est souvenu de rentrer son menton (la plupart du temps) et n’aurait pas été pris au dépourvu comme son fils l’était pour ce premier renversement.

En 2018, Conor Benn a mieux boxé en dominant un match revanche avec Peynaud. Mais ce sont les améliorations progressives qui se sont poursuivies depuis qui sont vraiment impressionnantes. Mais Conor pourrait soutenir que ce n’était que sa deuxième saga de deux combats la plus dangereuse.

Adolescent, plongeant pour la première fois son orteil dans la boxe en Australie, Benn s’est entraîné avec son père, l’ancien champion du monde des deux poids féroce. Conor a poussé son père à lancer cette fameuse main droite que Nigel avait tenue à distance. Le résultat : un renversement, un nez en sang et une dent ébréchée que le jeune homme de 25 ans conserve à ce jour.

Quelques années plus tard, alors que Conor avait 18 ans, ils se sont à nouveau battus et cette fois, le jeune a plus que tenu le coup, gagnant le respect de son vieil homme. Mais gagner le respect du public de la boxe – qui a vu un enfant au nom célèbre mais sans véritable pedigree amateur devenir pro en fanfare en 2016 – allait toujours être délicat.

Nigel Benn a soutenu Conor jusqu’au bout

La pire chose que Conor puisse essayer de faire était de copier son père sur le ring, un guerrier extraordinaire doté du pouvoir de la TNT. Se charger de chaque coup allait le laisser dans une situation Peynaud I : yeux gonflés et ego meurtri.

Mais Conor partage des aspects du caractère de son père qui peuvent être utilisés à son avantage. Pour commencer, il est sans cliché et honnête dans les interviews, dégageant le même charisme hérissé et ouvrier de son père. « Plus de plaisir et de jeux. Si vous êtes sur mon chemin, je vais vous arranger », est une citation du fils mais, avouons-le, vous pouvez imaginer l’un ou l’autre homme le dire.

Nigel était rarement à court de motivation non plus et, bien que les antécédents de Conor soient différents de ceux de son père, ils savent tous les deux comment utiliser les sceptiques pour se motiver à travailler plus dur dans le gymnase. Pour Conor, c’est un travail d’ingénierie inverse. Tout le monde sait qu’il a eu une éducation privilégiée en raison des revenus de son père sur le ring ; qu’il n’avait pas le besoin financier de boxer beaucoup d’autres.

Mais au lieu que cela soit une source de complaisance, Conor le retourne soigneusement : si je choisis de boxer, alors que je pourrais faire autre chose, qu’est-ce que cela dit de moi ? Il dit que la faim vient de l’intérieur. Il dit que même lorsque je gagne beaucoup d’argent, ma motivation à faire mes preuves auprès des gens ne s’arrêtera pas. Il a créé une puce sur son épaule pour correspondre à cette dent ébréchée.

Benn est impatient d’y aller alors qu’il cherche à porter son record à 20-0 avec une victoire contre Chris Algieri

S’échapper de l’ombre de son père est une tâche presque impossible, Conor a également fait des gestes intelligents en dehors des cordes. Il a travaillé pour améliorer son art sous la direction d’un excellent entraîneur de Tony Sims, plutôt que de chercher un grand mercenaire. Contrairement à une certaine autre famille de boxeurs britanniques au nom célèbre des années 90, on nous a épargné la vue de Nigel Benn en costume sans manches travaillant dans le coin de son fils. Nigel est peut-être une source d’inspiration, mais il est sagement moins impliqué dans le travail quotidien.

Pourtant, il y aura toujours des similitudes. Conor a exprimé son dédain pour les boxeurs ennuyeux et il cherchera toujours à suivre rapidement s’il attrape un adversaire proprement, même s’il n’a pas tout à fait le même pop que ses pops. Néanmoins, il a une bonne puissance, un jab net, met ses coups de poing ensemble et se place bien dans cette large position familière de Benn. Il ne sera peut-être jamais un sorcier défensif, mais dans les victoires à distance contre les solides prétendants Sebastian Formella et Adrian Granados, il a fait preuve d’une patience accrue.

L’augmentation lente et stable de la qualité de son opposition témoigne d’un jumelage intelligent d’Eddie Hearn et Algieri ressemble à un autre bon nom choisi au bon moment. Le grand vétéran a une expérience de niveau mondial et n’a perdu que contre Manny Pacquiao, un millésime 2015 d’Amir Khan et Errol Spence Jr. Il en a remporté quatre depuis, dont une défaite contre le Britannique Tommy Coyle, mais il a 37 ans et est relativement inactif. Ses meilleures années sont probablement derrière lui.

Mark Robinson/Matchroom

Benn a été sur le devant de la scène toute la nuit lors de son dernier combat où il a relevé le défi d’Adrián Granados à Leeds

Le contraire peut être dit de Benn. Contrairement à Chris Eubank Jr, frustrant et inactif, Conor semble emprunter une voie constante d’amélioration, alimentée par les opposants, mais essayant progressivement de ressembler moins à son père et de devenir son propre homme et boxeur.

Les poids mi-moyens sont une division riche en talents avec deux des meilleurs au monde livre pour livre, Spence et Terence ‘Bud’ Crawford au sommet de l’arbre, puis deux des meilleurs espoirs de la boxe – Jaron ‘Boots’ Ennis et Vergil Ortiz Jr – venant rapidement derrière eux. Ajoutez à cela le fait que le champion incontesté des poids welters Josh Taylor peut atteindre 147 livres à un moment donné et que ce sont des eaux infestées de requins dans lesquelles Benn plonge son orteil.

Mais lorsqu’un boxeur montre une amélioration mesurée à chaque combat, vous ne pouvez jamais être sûr de la hauteur du plafond. Et une autre chose que Conor peut s’inspirer de son vieil homme : Nigel n’a jamais reculé devant un défi. S’il veut atteindre son objectif final de se battre pour – et de gagner – une ceinture pour le titre mondial, Conor Benn devra peut-être montrer une fois de plus qu’il est fait de la même matière.

Conor Benn combat Chris Algieri en direct sur DAZN ce week-end, avec la championne du monde des poids légers Katie Taylor également en action sur une carte de crack à Liverpool