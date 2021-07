Conor Benn et Campbell Hatton continuent de s’élever sous Eddie Hearn et des noms légendaires ramèneront des souvenirs des plus grands combats de papa de Chris Eubank et Kostya Tszyu à Floyd Mayweather, tandis que le pouvoir de Benn donnait l’impression d’avoir les dents cassées.

Campbell Hatton et Conor Benn devaient remonter sur le ring ce week-end pour perpétuer l’héritage de leurs célèbres noms de famille.

Malheureusement, la marche de ce dernier vers un défi pour le titre mondial devra attendre. Benn a été testé positif au COVID-19 jeudi et a dû se retirer de son affrontement avec Adrian Granados.

Les pommes ne tombent pas loin de l’arbre avec les familles Hatton et Benn

Fils des légendes de la boxe britannique Ricky et Nigel, le duo sait tout sur les réalisations de leurs pères alors qu’ils franchissent les prochaines étapes de leur chemin vers la grandeur sous Eddie Hearn, avec Campbell toujours en train de se battre dans le jardin arrière du QG de Matchroom.

Benn et Hatton se sont consacrés corps et âme à la boxe, apparaissant dans les plus grands combats et gagnant le respect des plus grands noms.

Définir les combats

Kostya Tszyu contre Ricky Hatton: 4 juin 2005

Chez les poids mi-moyens, Hatton était considéré comme l’un des combattants les plus explosifs au monde, mais pas dans la même ligue que le champion de l’IBF et du Ring, Tszyu.

L’Australien était considéré comme l’un des meilleurs livre pour livre au monde lorsque la paire s’est rencontrée en 2005, mais Hatton a stupéfié le champion avec sa durabilité et sa pression implacable.

Après que Tsyzu n’ait pas répondu à la cloche au début du 12e tour, Hatton est devenu champion du monde et a remporté l’une des grandes victoires britanniques depuis des décennies.

Hatton était un champion du monde des deux poids, qui a bouleversé les chances contre Tszyu en 2005

Dans ses quatre combats suivants, Hatton a unifié les titres des poids mi-moyens et a également remporté le titre des poids mi-moyens WBA. Cela lui garantirait des combats de haut niveau contre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, qu’il a tous deux perdus.

Nigel Benn contre Chris Eubank : 18 novembre 1990

L’héritage de Benn Snr est très étroitement lié à Eubank Snr. La paire s’est battue deux fois au cours de leur carrière – en 1990 et 1993 – et est devenue l’une des rivalités les plus chaudes de l’histoire de la boxe britannique.

Lorsque la paire s’est rencontrée pour la première fois, Benn défendait son titre WBO des poids moyens pour la deuxième fois seulement et Eubank l’a terminé via TKO au neuvième tour.

Lorsqu’ils se sont revus trois ans plus tard, Benn était le champion WBC des super-moyens et Eubank détenait la ceinture WBO des super-moyens.

Chris Eubank et Nigel Benn ont partagé le ring pour deux batailles épiques dans les années 90

Le combat a eu lieu devant 42 000 fans à Old Trafford et plus de 500 millions de fans l’ont regardé dans le monde. Bien que ce n’était pas aussi brutal que leur première rencontre, c’était serré avec les deux hommes essayant désespérément de gagner, et essayant peut-être encore plus fort de ne pas perdre.

Le tour final est généralement considéré comme l’un des plus grands de la boxe britannique.

Les deux hommes sont allés chercher la victoire après s’être fait dire qu’ils avaient besoin de la manche pour gagner. Avec un juge marquant en faveur de chaque homme et le troisième marquant un match nul 114-114, la paire a conservé ses titres.

Ils ne se sont plus jamais battus malgré les discussions sur une date lucrative à Wembley.

Le légendaire promoteur de boxe Don King avait écrit dans le contrat que le gagnant et le perdant rejoindraient son écurie de combattants après le combat, mais il n’a rien dit sur le fait qu’il s’agissait d’un match nul et, par conséquent, non plus.

Ce que les gens ont dit à leur sujet

« Je tire mon chapeau à Ricky Hatton ; c’était un vrai guerrier et un vrai champion », a déclaré Floyd Mayweather à propos de Hatton qui l’avait battu lors de leur combat glamour à Vegas en 2007.

Hatton et Mayweather se sont affrontés le 8 décembre 2007 à Las Vegas, avec l’émergent américain victorieux

Extrêmement populaire, environ 30 000 fans britanniques se sont envolés pour Las Vegas pour voir “The Hitman” affronter Mayweather

“Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent amener les fans de Manchester United et les fans de Manchester City à s’asseoir et à encourager la même personne”, a ajouté Glenn McCrory à propos de la suite importante que Hatton a apportée avec lui.

« Il a eu tout Manchester et tout le pays derrière lui. Je l’ai vu moi-même avec l’ensemble du Nord-Est s’est avéré pour moi dans un combat que je n’étais pas soutenu pour gagner.

“L’armée barmy et tous les fans itinérants de Ricky Hatton – c’étaient des moments spéciaux”, a déclaré le journaliste Nick Peet de The Fight Disciples à talkSPORT.

« Le Pacquiao [fight] on se démarque vraiment à cause de l’atmosphère à l’extérieur avec les fans de Manchester et les fans philippins.

Le légendaire promoteur Bob Arum a qualifié Nigel Benn de «combattant le plus excitant du monde» en 1990, tandis que Collins des poids moyens et super-moyens WBO a déjà expliqué comment il avait obtenu son surnom de «Dark Destroyer».

Nigel Benn était un poids moyen tout en action

Il a décrit qu’avoir été frappé par Benn a “comme avoir les dents cassées… Ouais, écoeurant. C’est ce que j’ai ressenti, c’était écœurant… vous ressentez une douleur fulgurante, puis c’est parti en un instant.

Porter le nom

Campbell Hatton est au début de sa carrière professionnelle. Il n’a pas beaucoup d’expérience amateur, mais sous la tutelle de l’oncle Matthew et du père Ricky, il a une fiche de 2-0 dans sa carrière jusqu’à présent.

Il n’a pas encore trouvé de KO jusqu’à présent, avec deux décisions à son actif. Bien sûr, le coup de poing était l’une des marques de fabrique de son père.

Dave Thompson/salle de match

Hatton Jr est au début de sa carrière de boxeur professionnel

Mark Robinson/Matchroom

La promenade sur le ring de Hatton a ramené les souvenirs

Conor Benn a une fiche de 18-0 et est un poids welter prospère sur le point d’une opportunité de titre mondial.

Benn a rejoint Matchroom cet été dans le cadre d’un contrat de cinq combats alors qu’il cherche à obtenir les plus gros combats possibles et cela devait commencer avec Granados au Fight Camp. On espère que le combat pourra avoir lieu en août une fois que Benn se sera rétabli.

Il a marqué 12 KO lors de ses 18 victoires et a de réelles références pour être un combattant de haut niveau.

“Il sera bien meilleur que moi, je peux le dire”, a déclaré Nigel à propos de son fils en avril.

« Je ne pouvais pas boxer. Avoir un combat? je l’aurais ! Boîte? Oubliez ça, j’aurais juste une guerre.

« Parfois, j’assommais les gens puis je leur disais : ‘C’était la gauche ou la droite ?’ je ne savais pas ! J’avais juste le pouvoir.

«Je ne pouvais pas boxer comme Conor. Il a un bon mouvement et un style charmant.

Sa dernière sortie, contre Samuel Varga, a apporté une énorme déclaration et il a déclaré que les conseils de talkSPORT du vieil homme avaient certainement aidé.

Dave Thompson/salle de match

Benn a battu Vargas avec un TKO au premier tour en avril

«Quand je l’ai frappé avec ce une-deux, ça lui a fait le tour de l’oreille.

« Il a trébuché et j’ai pensé : ‘Ouais, il l’a senti’, puis j’ai juste sauté sur lui.

« Mon père m’a dit : ‘Fils, quand tu vois une ouverture, saute sur lui.’

«C’était mon dernier message de mon père. Je lui ai envoyé un message juste après et je lui ai dit : « Ouais papa, je lui ai sauté dessus. »

Nigel Benn a soutenu Conor jusqu’au bout