Conor Benn vs Chris Algieri date: heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment suivre

Conor Benn cherchera à terminer son succès 2021 en beauté lorsqu’il affrontera Chris Algieri ce week-end.

Benn a déjà battu Samuel Vargas et Adrian Granados cette année et espère revendiquer un autre scalp contre le poids welter expérimenté.

Conor Benn espère terminer son année en beauté

Alors que le joueur de 25 ans espère remporter un combat pour le titre mondial avant longtemps, il devra affronter le natif de New York de 37 ans lorsqu’ils s’affronteront plus tard ce mois-ci.

Katie Taylor sera en action sur l’undercard lorsqu’elle remettra ses titres mondiaux en jeu contre Firuza Sharipova.

Benn vs Algieri : date et heure de début

Le concours des poids welters aura lieu le samedi 11 décembre à la M&S Bank Arena de Liverpool.

L’action commencera à 19 heures, heure du Royaume-Uni.

L’événement principal entre Benn et Algieri devrait commencer vers 22 heures.

Mark Robinson/Matchroom

Conor Benn vise un titre mondial Benn vs Algieri: comment regarder

Benn vs Algieri sera diffusé exclusivement en direct sur DAZN au Royaume-Uni.

Un abonnement DAZN peut être acheté pour 7,99 £ par mois et vous donnera accès à tous les événements disponibles sur la plateforme de streaming.

Vous pouvez diffuser en direct l’action à partir de l’application DAZN, qui est disponible en téléchargement sur votre appareil mobile ou votre tablette.

Benn contre Algeri : Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Conor Benn contre Chris AlgieriKatie Taylor contre Firuza Sharipova – pour le titre féminin léger WBC, WBA, IBF et WBORobbie Davies Jr contre Henry Lundy – pour le titre vacant WBA continental super-léger Joe Cordina contre Jesus AmparanCaoimhin Agyarko contre Noe Larios Jr – pour le titre vacant WBA international des poids moyens contre la Jordanie Gill – pour le titre européen des poids plumes de l’UERJoe McGrail contre TBAPaddy Lacey contre TBAPeter McGrail contre TBACalum French contre TBA

Chris Algieri a déjà perdu contre Amir Khan Benn contre Algieri : qu’est-ce qui a été dit ?

Conor Benn a dit : « Chris a tout fait, un ancien champion du monde et exactement l’adversaire dont j’ai besoin d’acquérir de l’expérience.

« Nous attendons d’Algieri qu’il fasse de son mieux, mais je le veux au fond des tranchées avec moi, je veux profiter de cette opportunité pour montrer mes compétences et mes capacités contre un combattant de qualité pour me préparer et faire un pas de plus vers un titre mondial.

« Un ancien champion du monde contre un concurrent très, très affamé, j’ai hâte d’être le 11 décembre. »

Chris Algieri a dit : « Le 11 décembre sera une masterclass avec moi en utilisant mon bagage de compétences et d’expérience.

« Benn a faim et est dur, mais c’est un énorme pas en avant pour lui. Je viens montrer que ce n’est pas encore son heure. J’ai toujours la marchandise et le monde le verra encore une fois venir se battre la nuit.