Conor Benn vs Samuel Vargas date: heure de début au Royaume-Uni, chaîne de télévision, diffusion en direct et undercard

Conor Benn, fils de l’ancien boxeur champion du monde Nigel Benn, revient sur le ring en avril alors qu’il affronte Samuel Vargas.

Benn est invaincu lors de ses 17 combats professionnels à ce jour et a vu Sebastian Formella en novembre dernier.

Mark Robinson / Salle de match

Conor Benn affronte Samuel Vargas en avril

Il défendra désormais son titre continental WBA des poids welters à Londres contre les Vargas canado-colombiens.

Vargas a affronté des joueurs comme Amir Khan et Errol Spence Jr dans le passé et a perdu contre Vergil Ortiz Jr l’été dernier.

Il a un dossier de 31 et six et devrait s’avérer être un bon test de Benn.

Benn v Vargas: Date et comment regarder

Ce combat de poids welter de 10 rounds aura lieu le samedi 10 avril.

Les promenades sur le ring sont attendues de 22h30, heure du Royaume-Uni mais cela dépendra des résultats undercard.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports Arena à partir de 19h et sur Sky Sports Main Event à partir de 22h.

Les clients de Sky Sports peuvent le diffuser en direct via l’application Sky à l’aide d’appareils mobiles, de tablettes ou d’ordinateurs.

Vous pouvez également acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Benn v Vargas: Undercard Conor Benn v Samuel Vargas – pour le titre WBA des poids welters Continental Shannon Courtenay v Ebanie Bridges – pour le titre vacant des poids coq féminin WBA Savannah Marshall v Femke Hermans – pour le titre poids moyen féminin WBO Ukashir Farooq v TBA John Hedges v TBA

Mark Robinson / Salle de match

Invaincu Conor Benn a vu Sebastian Formella en novembre dernier Benn v Vargas: Qu’est-ce qui a été dit?

Conor Benn: «Vargas apporte une menace réelle et je suis vraiment excité.

«C’est un gars qui a mis [Amir] Khan sur le pont et un combattant qui a été avec Errol Spence.

«Il va certainement apporter la chaleur le 10 avril, et je vais faire correspondre le feu avec le feu – donc ça devrait être explosif.

«En grandissant avec mon père, j’ai toujours été naturellement attirée par le sport de la boxe.

«Une fois que je me suis senti confiant en mes capacités de boxeur, c’était un choix naturel.

«Mon père a toujours été dans mon coin avec des mots d’encouragement ou de critique si nécessaire, mais il m’a également laissé faire ma propre impression sur le sport et a pris une banquette arrière si nécessaire.»