Conor Coady dit que le discours de motivation “incroyable” de Gareth Southgate l’a laissé avec la chair de poule avant les euros

Conor Coady a déclaré qu’un discours de Gareth Southgate avant le Championnat d’Europe l’avait laissé avec la chair de poule alors que l’international anglais se prépare pour son premier tournoi majeur.

Le défenseur des Wolves, qui compte cinq sélections en Angleterre à son actif, s’est imposé comme une figure de proue dans le camp de Southgate et espère une place de titulaire dans l’équipe qui affrontera la Croatie lors du match d’ouverture du Groupe D à Wembley dimanche – en direct sur parlerSPORT.

Coady a une chance extérieure de commencer le choc de l’Angleterre contre la Croatie

Le joueur de 28 ans a hâte que cela commence et a révélé comment une conversation entre Southgate et ses joueurs – qui comprenait une vidéo visant à montrer à l’équipe à quel point représenter son pays au tournoi sera important – l’a rendu encore plus s’est emballé.

“Tout le discours du gaffer et ce dont nous avons parlé étaient incroyables”, a déclaré Coady à Faye Carruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre.

« C’était quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. Cela m’a donné la chair de poule en regardant la vidéo et en l’entendant. Il a parlé de notre propre héritage et de la création de souvenirs pour les gens de ce pays.

«Ce que nous avons tous vécu cette année et ce que nous attendons tous avec impatience maintenant au cours de ce que nous espérons être les quatre ou cinq prochaines semaines. Il a parlé du soleil qui brillait sur nous-mêmes.

Coady est impatient d’y aller alors que l’Angleterre poursuit la gloire de l’Euro cet été

Lundi, Southgate a écrit une lettre ouverte aux fans insistant sur le fait que l’Angleterre ne se contentera pas de “s’en tenir au football” lors du tournoi, car il s’est engagé à lutter contre les abus en ligne dans un contexte de racisme croissant sur les réseaux sociaux ces dernières années.

Les stars anglaises Marcus Rashford, Raheem Sterling, Kyle Walker, Reece James, Tyrone Mings et Jude Bellingham ont été victimes de violence raciale en ligne au cours de la saison 2020/21.

Dans une lettre ouverte aux fans anglais dans The Players’ Tribune, Southgate a déclaré : « C’est un groupe spécial. Humbles, fiers et libérés d’être eux-mêmes.

« Nos joueurs sont des modèles. Et, au-delà des limites du terrain, nous devons reconnaître l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société. Nous devons leur donner la confiance nécessaire pour défendre leurs coéquipiers et les choses qui comptent pour eux en tant que personnes.

“Je n’ai jamais cru que nous devions nous en tenir au football.

«Je sais que ma voix a du poids, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de la position que j’occupe. À la maison, je suis en dessous des enfants et des chiens dans l’ordre hiérarchique, mais publiquement, je suis le manager de l’équipe de football masculin d’Angleterre. J’ai la responsabilité envers la communauté au sens large d’utiliser ma voix, et les joueurs aussi… »