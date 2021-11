Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

L’arrière central des Wolverhampton Wanderers Conor Coady a félicité la star de Leeds United Kalvin Phillips lors du match du jour 2 sur BBC One (22h48, le 21 novembre 2021) pour sa performance contre Tottenham Hotspur.

Coady pense que le milieu de terrain de Leeds Phillips était « exceptionnel » au Tottenham Hotspur Stadium et a bien joué contre l’attaquant des Spurs Harry Kane.

Le défenseur des Wolves joue avec Phillips et Kane pour l’Angleterre.

Coady a déclaré: « Au fait, je pensais que Kal était exceptionnel, surtout en première mi-temps. Je pensais qu’il était brillant avec Kane en haut.

Comment Kalvin Phillips a-t-il joué ?

Phillips est un milieu de terrain défensif de métier, mais l’entraîneur-chef de Leeds Bielsa a décidé de lancer le joueur de 25 ans en défense.

Et cela a parfaitement fonctionné.

L’international anglais a gardé l’attaquant des Spurs Kane silencieux et ne lui a pas laissé beaucoup de place dans les 45 premières minutes.

Photo de Stu Forster/.

Phillips a poussé au milieu de terrain en seconde période et a tenté de se marquer.

Leeds était la meilleure équipe en première mi-temps, mais Tottenham d’Antonio Conte a intensifié son jeu après la pause.

Et a gagné 2-1.

Phillips a décoché deux tirs et un a cadré, a obtenu une précision de passe de 83,9%, a effectué 112 touches et a effectué quatre tacles et trois interceptions.

Phillips est à son meilleur lorsqu’il joue au milieu de terrain, mais il a montré contre les Spurs dimanche qu’il peut être tout aussi bon en défense.

