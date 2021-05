Conor Coady “ envoie un message direct ” à Gareth Southgate malgré la défaite des loups face à Tottenham alors que Harry Kane devance Mo Salah en course pour le Soulier d’Or

Tottenham est revenu dans le top six en battant les Wolves 2-0 à domicile dimanche.

Les buts de Harry Kane et Pierre-Emile Hojbjerg étaient suffisants pour prendre les trois points, mais cela aurait pu et aurait dû être plus.

.

Harry Kane a marqué son 22e but de la saison en Premier League

La victoire a été importante pour l’équipe de Ryan Mason car elle les a hissés au-dessus de West Ham et hors des redoutables places de la Ligue de conférence Europa.

Mais c’est la performance de Conor Coady qui a retenu l’attention. Le défenseur a effectué dix dégagements étonnants en première mi-temps.

«Ceci est un message direct à Gareth Southgate, ceci. Comme vous ne le croiriez pas, de Conor Coady », a déclaré le commentateur de Sky Sports Gary Neville.

Ce fut une performance qui pourrait s’avérer décisive avec des places pour l’Angleterre à gagner.

.

Conor Coady a impressionné contre Tottenham en perdant 2-0

Pour la première heure du match, tout était Tottenham avec les visiteurs sous pression.

Kane a finalement brisé l’impasse juste avant la mi-temps.

L’attaquant anglais avait déjà frappé le poteau avant de marquer son 22e but en championnat de la saison alors qu’il battait le piège du hors-jeu du centre de Hojbjerg et produisait une finition clinique, le but étant maintenu après un contrôle VAR.

C’était son 22e but de la saison en Premier League, tirant un retrait sur Mohamed Salah de Liverpool.

.

Kane a ouvert le score juste avant la mi-temps dans un but bien mérité

Cela aurait dû être plus pour les Spurs, cependant, sans les dix dégagements de Coady en première mi-temps. Le tout devant le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, qui regardait depuis les gradins du Tottenham Hotspur Stadium.

L’élan s’est poursuivi en seconde période avec les Spurs frappant le poteau deux fois dans la même phase de jeu.

L’effort de Kane a été basculé sur le poteau par Rui Patricio avant que Dele Alli écrase son tir sur les boiseries du rebond.

.

Hojbjerg a scellé la victoire de Tottenham avec son but en deuxième mi-temps

Les Spurs ont alors à juste titre doublé leur avance juste après l’heure.

Sergio Reguilon a remporté le ballon en haut du terrain, Heung-min Son a nourri Gareth Bale, dont le tir n’a été paré par Rui Patricio que pour Hojbjerg pour tirer le rebond.

Bien que les Spurs aient remporté la victoire 2-0, c’est Coady qui a été nommé homme du match de Neville.