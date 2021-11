Conor Coady fait l’éloge d’un jeune de 21 ans qui serait sur le radar de Newcastle

Photo par Eddie Keogh/.

Conor Coady a déclaré que la cible de la rumeur à Newcastle, Conor Gallagher, est un « vrai joueur de haut niveau », comme il l’a dit à talkSPORT (15/11/21 à 6h10).

Le défenseur des Wolves saura tout sur le milieu de terrain polyvalent car il a marqué pour Crystal Palace contre son équipe avant la pause internationale.

Eh bien, le bon début de saison de Gallagher lui a permis de remporter son premier appel en Angleterre.

C’est bien mérité pour le joueur de Palace, qui est en prêt au club de Selhurst Park en provenance de Chelsea.

Néanmoins, après avoir joué contre lui et s’être maintenant entraîné avec lui, Coady a partagé à quoi ressemble Gallagher.

« La première chose que je lui ai dite quand il s’est assis pour le petit-déjeuner ce matin (à propos de Gallagher marquant contre les Wolves) », a déclaré Coady.

« C’était un but contre son camp, soit dit en passant. Cela m’a dévié. Mais c’est un joueur de haut niveau. Un vrai meilleur joueur.

« Et c’est une personne formidable. Vous pouvez voir ce qu’il fait à l’entraînement. La capacité et la qualité qu’il a sur le ballon et à quel point il travaille dur.

«Je pense qu’il a eu beaucoup de mouvements de prêt. Mais si vous voyez ce qu’il fait maintenant pour Palace en Premier League et comment ils jouent, je serai honnête, c’est une très, très bonne équipe et nous en avons été témoins la semaine dernière. C’est quelque chose qu’il mérite.

Le Daily Mail a rapporté que des équipes comme Newcastle regardent Gallagher, alors que son action continue d’augmenter.

Bien sûr, le pouvoir est entre les mains de Chelsea qui possède le joueur, mais cela pourrait être une excellente occasion pour eux de déclencher une lutte financière.

Si Gallagher continue de briller, il ne fait aucun doute que Palace voudra l’acheter l’été prochain.

Mais ensuite, il y en aura d’autres, comme Newcastle, qui auront les poches plus lourdes et espèrent utiliser cette méthode pour essayer de l’attirer vers leur direction.

