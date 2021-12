Conor Gallagher a salué « N’Golo Kante avec des buts » alors que Chelsea a exhorté à apprendre des gaffes de Mohamed Salah et Kevin De Bruyne et à donner la place au jeune après un impressionnant prêt de Crystal Palace

Chelsea a été invité à tirer les leçons de ses bévues avec Mohamed Salah, Kevin De Bruyne et un certain nombre d’autres grandes stars en donnant à Conor Gallagher une voie vers la première équipe des Blues.

Le joueur de 21 ans est promis à un avenir radieux alors qu’il joue en Premier League en prêt à Crystal Palace, les performances du milieu de terrain menant à un expert le qualifiant de « N’Golo Kante avec des buts ».

.

Gallagher était injouable pour Palace lors de sa victoire 3-1 contre Everton

Vous savez quand vous gagnez les éloges de Patrick Vieira que vous faites quelque chose de bien.

Gallagher a été l’un des meilleurs joueurs du nouveau manager des Eagles cette saison, avec son record de six buts et trois passes décisives en 16 matchs, ce qui a permis à l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League de saluer le jeune comme « comme Ray Parlour avec la finition de Frank Lampard’.

Cet éloge particulier est venu après que le diplômé de l’académie des Blues a marqué avec une superbe finition à longue distance lors d’une victoire sur Everton – la dernière d’une série d’affichages très impressionnants.

Sa forme cette saison a déjà conduit à des suggestions selon lesquelles il jouera dans l’équipe première de Thomas Tuchel à Stamford Bridge la saison prochaine, Gallagher prouvant qu’il peut plus que se gérer au plus haut niveau.

Les informations faisant état d’un éventuel rappel de Palace en janvier ont été fermées par Tuchel, mais le club a été averti de ne pas laisser partir ce talent, après s’être brûlé les doigts dans le passé – et c’est le mettre à la légère.

getty

Gallagher a joué un rôle principal pour Palace cette saison

Chelsea n’a pas de bons antécédents avec ses jugements sur les joueurs, avec deux joueurs qu’ils ont laissés partir trop tôt pour devenir deux des meilleurs joueurs du monde, dans la sensation de buteur de Liverpool Salah et le roi assistant de Man City De Bruyne.

Romelu Lukaku était une autre erreur très médiatisée, et coûteuse en plus, ayant déboursé 97 millions de livres sterling pour ramener l’attaquant belge sur le pont cet été, sept ans après l’avoir laissé rejoindre Everton.

Et l’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, insiste sur le fait qu’ils ne peuvent pas commettre la même erreur avec Gallagher, qui, selon lui, est destiné à un rôle de premier plan dans un maillot des Blues.

« NON! Il ne peut pas partir – ils ne peuvent pas laisser celui-ci partir », a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

«Trop de grands joueurs ont quitté Chelsea et sont allés ailleurs. Celui-là, je pense que ce sera un pont trop loin pour le laisser partir.

getty

Salah sera toujours celui qui s’est enfui pour Chelsea, l’Egyptien jouant désormais pour Liverpool, son rival de Premier League.

.

De Bruyne est un autre joueur que Chelsea va toujours se donner des coups de pied pour avoir lâché prise

«Il fait une chose que Chelsea n’a pas – ils n’ont pas un bon milieu de terrain.

«Et je veux dire plus centralement. Ils ont beaucoup d’hommes larges qui peuvent marquer des buts et parfois Mason Mount peut jouer plus au centre, [Callum] Hudson-Odoi peut entrer dans des positions pour marquer des buts.

«Mais, pour moi, Conor Gallagher est comme N’Golo Kante avec des buts.

« Kante est un joueur brillant, il fait tellement de bonnes choses pour l’équipe, mais il n’a jamais marqué de buts et je le vois chez Conor Gallagher.

.

Kante a été salué comme un « surhomme » par Tuchel, et Cascarino dit que Gallagher peut faire tout ce que le Français peut faire, et plus encore

«Je pense qu’il peut faire ce que Kante peut faire et vous donner également un retour de buts en nombre.

«Il peut entrer dans la surface de 18 verges et dix secondes plus tard, il peut faire un tacle dans sa propre surface de 18 verges. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans le jeu qui peuvent faire ça, et Conor Gallagher est l’un d’entre eux.

« Je serais étonné que Tuchel ne le récupère pas pour la saison prochaine, pour être prêt à se battre pour une place dans cette formation de départ de Chelsea. »

