Conor Gallagher est un vainqueur de la Coupe du monde qui idolâtre Frank Lampard, un grand fan de Chelsea qui a joué en prêt à Crystal Palace et a finalement obtenu son appel en Angleterre

Conor Gallagher est une star en devenir depuis un certain temps maintenant et obtient enfin les récompenses qu’il mérite.

Le joueur de 21 ans a reçu sa première convocation du côté anglais de Gareth Southgate et c’est amplement mérité.

L’appel de Gallagher est amplement mérité

Le milieu de terrain de Crystal Palace, prêté par Chelsea, a été dans une forme impressionnante pour l’équipe de Patrick Vieira.

Il a marqué quatre buts et ajouté deux passes décisives en Premier League cette saison et a été nominé pour le joueur du mois d’octobre.

Le fait qu’il ait été omis de l’équipe d’origine a fait sourciller – il pourrait maintenant obtenir sa première sélection contre Saint-Marin lundi, un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.

Gallagher est destiné à l’équipe d’Angleterre depuis un certain temps, ayant parcouru à peu près tous les groupes d’âge.

Il faisait partie de l’équipe des moins de 17 ans qui a remporté la Coupe du monde en 2017, aux côtés de Phil Foden, Emile Smith Rowe et Callum Hudson-Odoi.

Gallagher était avec l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans cette semaine avant d’obtenir une convocation senior

« Nous avons été très impressionnés par lui », a déclaré Southgate à propos du joueur de 21 ans.

«Nous l’avons suivi pendant très longtemps dans ses périodes de prêt à Charlton, Swansea – nous connaissions très bien le personnel là-bas – à West Brom et maintenant à Crystal Palace, donc dans chaque prêt, il a extrêmement bien réussi.

« Il était déjà testé Covid et passer de l’un à l’autre était simple. Cela ne veut pas dire qu’il n’est là que pour cela – il est ici parce qu’il mérite d’être ici – mais c’était une transition facile pour nous.

« Il a très bien commencé la saison avec Palace. Nous avons parlé de lui lorsque nous avons nommé l’équipe d’origine comme quelqu’un sur lequel nous tenions à garder un œil et je suppose que c’est l’un des avantages d’être avec les moins de 21 ans parce que c’était une transition facile pour nous de le faire passer.

Gallagher est un fan inconditionnel de Chelsea, mais n’a pas encore fait ses débuts seniors pour le club.

Alors que Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Trevoh Chalobah ont eu leur chance dans la première équipe, le milieu de terrain ne l’a pas encore fait.

Il a été nommé joueur de l’année de l’académie en 2019, avant d’être envoyé à Charlton pendant six mois.

Gallagher impressionné lors de sa courte période de prêt à Charlton

Gallagher a ensuite rejoint Swansea, avant de passer la saison avec West Brom en Premier League lors de la dernière campagne et maintenant il se retrouve à Crystal Palace.

Il y a beaucoup à aimer dans le jeu de 21 ans et il y a des nuances de Frank Lampard en lui – qui se trouve être son idole.

« Frank Lampard est quelqu’un que j’ai toujours admiré, étant un fan de Chelsea, c’était incroyable de le regarder et le nombre de buts et de passes décisives qu’il a obtenus était fou pour un milieu de terrain », a déclaré Gallagher plus tôt cette année.

« C’est ridicule avec ses chiffres. Je veux être milieu de terrain mais il y a beaucoup de travail à faire. J’ai marqué quelques buts l’autre jour, ce qui m’a donné confiance à coup sûr.

Les buts sont quelque chose qu’il a ajouté à son jeu et cela est remarqué par son club parent – ​​il serait difficile de ne pas remarquer à quel point il s’en sort bien.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré: «Ce n’est pas difficile à suivre (ses progrès) car il se démarque chaque jour de match. C’est assez facile à suivre.

Gallagher a passé la saison dernière en prêt à West Brom

« Écoutez, le cœur de Conor est tellement, tellement gros. Il aime le football et vous pouvez le réveiller à quatre heures du soir. Il commencera à courir, à sprinter et à ramasser des balles, à gagner des duels. C’est ce qu’il fait et vous pouvez voir qu’il se sent bien, il a la confiance du club et du manager.

« En ce moment, nous sommes au début du mois de novembre. Il est membre à part entière de l’équipe de Crystal Palace et c’est bien là où il est. Il n’est pas nécessaire de changer cela. Nous en sommes pleinement conscients et sommes heureux qu’il se sente si bien et qu’il fasse partie intégrante de ce club.

La nouvelle que Chelsea ne le rappellera pas en janvier sera un énorme coup de pouce pour Crystal Palace, qui voudra peut-être simplement l’avoir définitivement.

Le patron du New Palace, Patrick Vieira, adore travailler avec le milieu de terrain.

Vieira a déclaré: « Travailler avec Conor, c’est vraiment une joie parce que c’est un joueur qui veut remplir son potentiel, il veut apprendre et il veut travailler dur et il apporte cette énergie à l’équipe », a déclaré le manager du Palace.

Gallagher est un produit de l’académie de Chelsea mais n’a pas encore fait ses débuts

« Le personnel et moi-même aimons vraiment travailler avec lui. Il arrive tous les matins avec un grand sourire sur le visage et quitte le terrain d’entraînement avec un grand sourire également.

« Quand il est sur le terrain, il travaille dur chaque jour et c’est un joueur qui veut réaliser son potentiel et je pense que c’est un outil vraiment important à avoir en tant que joueur, pour s’améliorer et continuer à se mettre au défi. »

Gallagher est clairement quelqu’un qui se met au défi et qui est susceptible de faire appel à l’équipe senior d’Angleterre dans sa foulée.

Il pourrait bien avoir en vue une place dans l’équipe de Southgate pour la Coupe du monde l’année prochaine.