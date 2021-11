Conor Gallagher pourrait être la « signature de la saison » avec le milieu de terrain florissant de Crystal Palace soutenu pour être « prêt pour Chelsea » et Thomas Tuchel la prochaine campagne après les exploits de Man City

Le milieu de terrain de Crystal Palace Conor Gallagher « pourrait être la signature de la saison » et pourrait bien être prêt à être un joueur de l’équipe première de Chelsea la saison prochaine, a déclaré Danny Murphy.

Gallagher mène une campagne exceptionnelle en prêt à Selhurst Park après être passé par le système des jeunes de Chelsea.

GETTY

Gallagher a été excellent toute la saison pour Palace

GETTY

Gallagher semble juste exécuter tout le jeu

Il a fait dix apparitions, marquant trois fois et sans doute réalisé sa meilleure performance à ce jour alors qu’il marquait et en créait un autre lors de la superbe victoire 2-0 à Manchester City dimanche.

Le patron des Eagles, Patrick Vieira, a décrit le joueur de 21 ans comme une » joie de travailler avec » et Murphy estime qu’il pourrait être prêt à être un partant de la première équipe dès la saison prochaine car il l’a qualifié de » signature de l’été « .

« Je pense que Conor Gallagher pourrait s’avérer être la signature de la saison », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool à l’émission White and Jordan.

«Je sais qu’il est prêté, il est donc en sécurité pour les fans de Palace maintenant, mais cela ne me surprendrait pas si nous le voyions dans un maillot de Chelsea la saison prochaine.

Il a également impressionné à Liverpool

«Tuchel aime ce type de joueur, il le surveillera.

« Il peut marquer un but. Vous avez Jorginho, Kante et Kovacic, aucun d’eux n’est si jeune. Ce sont les trois milieux de terrain et aucun d’entre eux ne peut faire ça.

« Loftus-Cheek joue un peu, mais Gallagher, ayant la saison de sa vie, s’il marque encore cinq, six buts – atteint dix buts au milieu de terrain de Crystal Palace – il retourne à Chelsea plein de haricots. »

Vieira aime travailler avec Gallagher, mais le Français est resté discret quant à savoir si Palace fera un mouvement permanent pour le joueur à la fin de la saison.

« Il est vraiment trop tôt pour parler de ce genre de décisions », a ajouté Vieira.

« Nous sommes vraiment heureux qu’il ait décidé de venir dans notre club de football et je pense que nous avions les outils pour l’attirer dans notre club de football et je pense qu’il a pris la bonne décision, mais que se passera-t-il à l’avenir, je pense que nous devons attendez quelques mois pour en parler.