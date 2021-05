Conor McGregor a averti Cristiano Ronaldo qu’il le remplacerait au n ° 1 de la liste des riches de Forbes avant le match revanche de Nate Diaz

Conor McGregor a une capacité infaillible à prédire apparemment l’avenir et sa conversation avec Cristiano Ronaldo en 2016 en est un autre exemple.

«Mystic Mac» a décroché le non. 1 place sur la liste des athlètes les mieux payés de Forbes pour 2020, battant les autres athlètes d’élite Ronaldo, Lionel Messi et Lewis Hamilton.

Dillon Danis et Conor McGregor plaisantent avec Cristiano Ronaldo à l’anniversaire de Jennifer Lopez en 2016

On estime que McGregor a gagné 180 millions de dollars (127,75 millions de livres sterling) au cours de la dernière année, malgré la perte de son seul combat d’arts martiaux mixtes de 2021.

“ The Notorious ” a été éliminé par Dustin Poirier à l’UFC 257 sur Fight Island en janvier, mais a quand même réussi à récolter de l’argent en dehors de l’octogone.

Comme Roger Federer et Tiger Woods, McGregor gagnait plus d’argent ailleurs. Tous les trois ont gagné plus de 70 millions de dollars «hors du terrain» en une seule année tout en étant toujours en compétition active.

La star irlandaise de l’UFC a gagné 106 millions de livres sterling (150 millions de dollars) grâce à sa récente vente de la marque de whisky Proper 12 à Proximo Spirits, ainsi que 15,5 millions de livres sterling (22 millions de dollars) grâce à ses efforts sportifs.

McGregor interrogeait Ronaldo sur son jet privé avec envie

“ The Notorious ” était heureux d’avertir l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid de son potentiel de gain

En août 2016, Ronaldo a rendu visite à McGregor dans son complexe d’entraînement de Las Vegas avant son match revanche très attendu avec Nate Diaz.

Entre avoir un rattrapage et poser pour des photos dans l’octogone d’entraînement, McGregor a décidé de choisir le cerveau de l’ancien attaquant du Real Madrid au sujet de ses finances.

En plus de demander s’il avait un jet ou non, McGregor a admis qu’il était déçu de se voir assis au 38e rang sur la liste Forbes et a juré d’attraper un jour le capitaine du Portugal.

Dans des images obtenues de The MacLife, l’Irlandais a averti le joueur de 36 ans “ Peut-être que l’année prochaine je t’aurai ”, pour finalement réussir sa vision en 2021.

Avec un combat de trilogie lucratif à Las Vegas contre Poirier prévu pour juillet et le combat pour le titre des poids légers de l’UFC ce week-end, il serait négligent de suggérer que McGregor n’ajoutera pas encore plus à sa richesse à temps pour la liste de l’année prochaine.