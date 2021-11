Conor McGregor a commencé à préparer son prochain combat

Conor McGregor ne fait pas les choses à moitié et il s’avère que la boxe en fauteuil roulant en fait partie.

L’Irlandais est actuellement écarté de l’action de l’UFC alors qu’il se remet d’une jambe cassée, mais cela ne l’a pas empêché d’accepter d’affronter l’imitateur Al Foran dans un match de boxe en fauteuil roulant.

Conor McGregor se prépare pour Al Foran

« Aujourd’hui, nous commençons la préparation de mon match de boxe en fauteuil roulant au profit de @IrishWheelchair », a déclaré McGregor sur Twitter.

« Vraiment excité d’entrer et de s’amuser / casser le globe oculaire de l’imitateur de célébrités, Al Foran.

« Al vous pouvez être Pacino ! Joe Pesci ! Même le gros TyFury ! Mais tu ne fais toujours que grossir Al de Tallaght à moi.

Foran est un comédien célèbre pour ses impressions sur Tyson Fury, Donald Trump, Robert De Niro parmi tant d’autres, mais McGregor est peut-être son plus célèbre.

McGregor a initialement accepté de rencontrer Foran en septembre, mais cela a toujours semblé long étant donné qu’il n’a subi sa jambe cassée contre Dustin Poirier qu’en juillet.

McGregor a tweeté : « Les gars, la date de septembre est trop tôt pour moi. Je suis toujours en convalescence.

« Mon équipe de médecins et de physiothérapie me conseille de rester. Je compte fin octobre au plus tôt.

Instagram @thenotoriousmma

McGregor était de retour au gymnase quelques semaines seulement après l’opération sur sa jambe cassée et s’est beaucoup entraîné en s’asseyant

« Mais peut-être aussi novembre/décembre. Difficile de dire pour le moment une date concrète. Mais je suis dedans ! Attends-moi s’il te plaît! »

Il semble que l’événement se produise toujours, bien que les détails soient nus pour le moment.

McGregor maintient toujours qu’il reviendra à l’UFC l’année prochaine et le président de l’UFC, Dana White, a suggéré après sa blessure que le chemin le plus rapide de McGregor vers l’octogone serait de rattraper Dustin Poirier en juillet 2022.