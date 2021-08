Conor McGregor « a complètement tué » 100 millions de dollars contre Manny Pacquiao après avoir été assommé par Dustin Poirier

in

Conor McGregor a perdu un potentiel de 100 millions de dollars avec Manny Pacquiao en raison de sa défaite par élimination directe contre Dustin Poirier sur Fight Island.

Le “Notorious” semblait prêt à revenir dans le monde de la boxe au début de l’année après avoir annoncé qu’il affronterait Poirier à l’UFC 257.

Zuffa SARL

McGregor a commencé agressivement à l’UFC 257 et a essayé d’envoyer Poirier sur Fight Island

Ayant déjà éliminé ‘The Diamond’ lors de leur précédente réunion à l’UFC 178, McGregor semblait certain qu’il répéterait l’exploit, puis passerait à un combat déterminant contre le grand boxeur.

Avec Pacquiao déjà signé chez Paradigm Sports, talkSPORT a appris que les deux combattants étaient potentiellement à une semaine de l’annonce du combat.

Cependant, parce qu’il a été arrêté par Poirier en janvier sur Fight Island à Abu Dhabi, le journaliste de sports de combat de renommée mondiale Nick Peet affirme que la fin catégorique a mis ces plans en attente.

“C’était une finition passionnante de Dustin”, a déclaré Peet à talkSPORT.com. “Comme tu dis, personne ne l’avait prédit.

Zuffa SARL

Pourtant, ‘The Diamond’ prospère sous la pression et s’est assuré lui-même une victoire par KO au deuxième tour

«Cela a littéralement déchiré le script de Conor McGregor pour 2021 parce qu’il était parti. Il allait combattre Manny Pacquiao dans un ring de boxe, c’était fait.

« Ils l’annonçaient quelques jours plus tard ; ils nous ont dit après ‘Nous allions boxer.’

“Maintenant, si Dustin Poirier avait peut-être réussi à se frayer un chemin et à prendre une décision de points, ou même à avoir soumis Conor au premier tour avec un étranglement à l’arrière, je pense toujours que vous auriez eu Conor à Dubaï, sept jours plus tard, debout sur un scène avec Manny Pacquiao disant qu’il retournait à la boxe.

«C’est le fait qu’il a été mis KO et qu’il a été mis KO avec les mains, c’est ce qui a complètement tué le combat de Pacquiao.

“Cela a donc coûté à Conor environ 100 millions de dollars, cette perte.”

.

Le champion du monde des poids huit Pacquiao revient ce week-end

McGregor avait recruté l’entraîneur de boxe de l’enfance Phil Sutcliffe de la Crumlin Boxing Academy pour faire partie de son camp d’entraînement pour le match revanche de Poirier et avait même repêché des partenaires d’entraînement gauchers.

Dylan Moran, un boxeur irlandais 15-1, a été amené à reproduire une position de gaucher – dont beaucoup ont conclu qu’il s’agissait de reproduire Poirier.

Pourtant, le poids welter de 26 ans est plus proche à la fois du style et de la stature de Pacquiao – suggérant que McGregor et son équipe avaient déjà un œil sur le légendaire champion du monde des huit poids.

Peet a poursuivi: “C’était presque comme, ‘Je dois juste battre Dustin et ensuite je vais revenir à mon entraînement de boxe parce que je dois annoncer Manny Pacquiao la semaine prochaine – le combat de l’héritage.’

. – .

Moran (15-1) a aidé à préparer McGregor à affronter Poirier à l’UFC 257

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

“Vous ne pouvez pas faire ça en MMA. Vous pouvez le faire contre « Cowboy » Cerrone, avec tout le respect que je dois à Cowboy, car il est sur le point de quitter le sport.

“Vous ne pouvez certainement pas le faire contre Dustin Poirier, qui est au sommet de ses pouvoirs.”

L’Irlandais se remet actuellement d’une fracture de la jambe subie lors de son combat de trilogie contre Poirier le 10 juillet et reste à l’écart dans un avenir prévisible.

Pacquiao revient quant à lui à l’action ce week-end lorsqu’il affrontera Yordenis Ugas pour le titre WBA « super » poids welter après qu’Errol Spence se soit retiré à cause d’une blessure