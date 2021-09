Conor McGregor a « copié » Tyson Fury avec une nature franche et des singeries folles

in

John Fury pense que Conor McGregor a copié son fils Tyson «dans une certaine mesure» avec sa personnalité étrange et son charisme contagieux lors de son ascension au sommet.

À la fin de 2015, Fury et McGregor étaient tous deux champions du monde dans leurs domaines respectés et apparemment au sommet du monde.

Fury Snr a fait l’éloge de McGregor ” articulé ” et ” intelligent ”

En novembre, Fury a détrôné Wladimir Klitschko dans son pays d’adoption, l’Allemagne, tandis que McGregor a éliminé Jose Aldo en décembre en seulement 13 secondes pour devenir le champion poids plume de l’UFC.

Le duo a tous deux traversé des moments difficiles depuis lors, « The Gypsy King » perdant ses titres en dehors du ring alors qu’il luttait contre des problèmes de santé mentale, avant de revenir triomphalement en 2020 pour détrôner Deontay Wilder.

McGregor est lui-même plongé dans une sorte d’accalmie en ce moment, remportant le plus gros jour de paie de sa carrière à ce jour contre Floyd Mayweather en 2017, puis ne remportant qu’un seul combat depuis lors avant de se fracturer la jambe.

Pour John Fury, les parallèles entre la superstar irlandaise et son fils poids lourd sont flagrants et il a félicité le “Notorious” pour ses compétences cérébrales.

Fury a joué à des jeux d’esprit avec Klitschko avant de le vaincre en novembre 2015

McGregor a répété l’exploit sur Jose Aldo un mois plus tard et a éliminé le Brésilien

Fury a déclaré à Joe: «Conor McGregor, il a regardé le personnage de Tyson et sa vie et je pense qu’il a copié Tyson dans une certaine mesure. Parce qu’il aimait le franc-parler de Tyson et il l’a amené à un autre niveau.

« Il était là au bon moment, Conor, mais encore une fois, un gars très intelligent, très articulé, intelligent. Et il est bon dans ce qu’il fait. Et il est beau à regarder, n’est-ce pas ?

« C’est une super montre, je l’aime. Super trucs, surtout jeter des chaises dans les bus. Il a emmené le MMA dehors.

« Le seul gars que je connaisse qui s’est battu contre un bus. Seulement en Irlande.

