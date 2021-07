Conor McGregor a déclaré qu’il ne pouvait pas se battre avant l’année prochaine après avoir été frappé d’une suspension médicale de six mois à la suite d’une pause d’horreur contre Dustin Poirier à l’UFC 264

in

Conor McGregor ne rentrera pas dans l’octogone de sitôt après avoir reçu une longue suspension médicale.

L’Irlandais a subi une horrible fracture à la jambe lors de son combat avec Dustin Poirier à l’UFC 264 avec des fractures au tibia et au fibia.

.

McGregor fait face à un sort prolongé en marge après sa dernière défaite

Poirier a remporté une victoire par TKO après que McGregor n’ait pas pu continuer, mais « The Notorious » a juré qu’il reviendrait dans l’octogone et qu’il veut affronter Poirier pour la quatrième fois.

Mais cela ne se produira pas en 2021.

Al Dawson de Business Insider rapporte : « Conor McGregor a été suspendu pour raisons médicales jusqu’au 7 janvier 2022, à moins qu’il ne reçoive une autorisation orthopédique pour sa fracture de la jambe gauche.

« Suspension minimale de six semaines et aucun contact (sparring) avant le début à la mi-août, selon le recordman des sports de combat MMA. »

Poirier se dirige ensuite vers un match pour le titre des poids légers de l’UFC avec Charles Oliviera et pourrait bien être champion au moment où McGregor sera autorisé à concourir à nouveau.

McGregor a confirmé qu’il avait été opéré avec succès sur sa jambe cassée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi.

.

Poirier a remporté la victoire sur McGregor pour la deuxième fois cette année

Le tout premier double champion de l’UFC a déclaré qu’il se reposerait pendant six semaines, puis la rééducation de sa blessure commencerait. Il a promis aux fans qu’il serait de retour.

Le président de l’UFC, Dana White, semblait disposé à faire une quatrième rencontre entre Poirier et McGregor et quand on regarde les taux d’achat, il est facile de comprendre pourquoi.

Leur deuxième rencontre à l’UFC 257 a attiré 1,6 million d’achats à la carte, ce qui, à l’époque, était le deuxième PPV le plus acheté de l’histoire de l’entreprise.

White a déclaré qu’il pensait que l’UFC 264 avait fait “n’importe où entre 1,7 et 1,8 million” d’achats, ce qui en ferait le deuxième meilleur de tous les temps et donnerait à McGregor sept des neuf émissions UFC les plus achetées de tous les temps.

McGregor n’a pas gagné, mais son pouvoir de star à la carte est toujours supérieur à tous les autres et ce n’est pas proche. Bien que cela reste le cas, il aura un endroit pour tirer son tir à l’UFC.