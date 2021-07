Conor McGregor a engrangé 3,61 millions de livres sterling pour la perte de l’UFC 264

Conor McGregor a quitté l’UFC 264 avec une jambe cassée, mais il l’a également laissé beaucoup, beaucoup plus riche.

L’événement lui-même aurait généré un peu moins de 1,8 million d’achats à la carte et il a généré 15 759 800 $ (11 347 923) de ventes de billets, selon l’UFC, le plaçant deuxième sur la liste de tous les temps du Nevada et troisième des revenus totaux de l’événement. pour la promo.

McGregor a gagné une somme d’argent stupéfiante l’année dernière, bien qu’il n’ait combattu qu’une seule fois et que 2021 semble être sur la même voie

Les chiffres ne mentent jamais et McGregor reste le plus gros tirage que le sport ait jamais vu d’un mile de pays. Comme vous pouvez l’imaginer, il est payé comme tel.

Selon The Sport’s Daily, McGregor a encaissé 3,61 millions de livres sterling lors de son troisième combat avec Dustin Poirier et c’est avant de considérer ce qu’il aurait gagné grâce à la vente à la carte si bien.

À l’inverse, Poirier, qui a battu McGregor, ne l’oublions pas, a remporté 736 000 £. Ainsi, McGregor a fait cinq fois le montant de son ennemi dans ce concours.

Étant donné que McGregor n’a duré qu’un tour avec Poirier après s’être cassé la jambe dans les phases finales du premier, l’Irlandais a gagné 12 033 £ par seconde dans ce combat.

La guerre est loin d’être finie aux yeux de Conor McGregor

Assez fou que Poirier ne puisse pas gagner plus quand on y pense. Bien sûr, plus d’un million de dollars est un salaire de carrière et un petit nombre précieux, mais après avoir remporté le combat à l’UFC 257, on aurait pu penser que l’écart aurait été un peu plus étroit en termes de salaire.

Deux juges ont fait gagner le premier tour par Poirier 10-8 tandis qu’un autre a fait gagner le Diamond 10-9.

Il était juste que Poirier ait remporté la ronde, mais ce n’était pas un 10-8. McGregor a beaucoup offert au début et ce n’était qu’une tentative de guillotine malavisée de la cage qui a conduit à une deuxième moitié de tour difficile. Et pourtant, McGregor était toujours actif avec des coudes et des coups de pied dans le dos.

Le coup de pied donné par McGregor à la fin du tour est ce qui lui a cassé la jambe. Alors qu’il criait «ce n’est pas fini» depuis la toile avec sa jambe cassée et «c’est un arrêt du médecin» lorsque la décision a été annoncée comme un TKO, il semblait presque certain que ce combat se reproduirait.

John Kavanagh affirme que McGregor s’est fracturé la cheville en lançant un coup de pied sec

Cet événement était le deuxième événement le plus acheté de l’UFC. Il est dans l’intérêt de l’UFC d’envisager de recommencer dans la mesure du possible.

Poirier va maintenant affronter le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliviera pendant que McGregor guérit et il se pourrait que l’Irlandais revienne dans un match pour le titre lorsqu’il sera de retour aux affaires.