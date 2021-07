Conor McGregor a été laissé au bord des larmes tandis que Dustin Poirier a déclaré qu’il n’était «pas amoureux des combats» dans les images des coulisses de l’UFC 257

in

Dustin Poirier s’est immédiatement tourné vers l’équipe de commentateurs de l’UFC sur Fight Island et a admis qu’il n’était «pas amoureux des combats» quelques instants après avoir éliminé Conor McGregor.

‘The Diamond’ s’est vengé à l’UFC 257 pour la défaite par élimination directe qu’il a subie contre McGregor en 2014 à l’UFC 178 alors qu’ils étaient des prétendants poids plume.

BT Sport (YouTube)

McGregor était au bord des larmes alors qu’il faisait face à la défaite et à la blessure à son mollet

Pourtant, les rôles ont été complètement inversés en janvier lorsque Poirier a déchargé de l’artillerie lourde sur l’Irlandais et l’a assommé pour la première fois de sa carrière de MMA.

Les deux hommes s’affronteront pour la troisième fois ce samedi soir à l’UFC 264, McGregor étant bien conscient qu’il doit gagner pour conserver son pouvoir de star dans le sport.

Sans aucun doute, la motivation financière pour un troisième combat avec le nom le plus lucratif du MMA a été un véritable facteur déterminant pour Poirier, qui a rejeté un tir au titre léger vacant afin d’atteindre « The Notorious ».

Ce sera un choc d’apprendre que les premiers mots de Poirier immédiatement après ont suggéré que son appétit pour le jeu de combat diminuait, comme le montrent les images des coulisses de BT Sports.

BT Sport (YouTube)

‘The Diamond’ a eu cette révélation surprenante quelques instants après avoir éliminé la plus grande star de l’histoire de l’UFC

« Je n’aime pas ça, dit-il. « Je n’aime plus me battre. Je ne suis plus amoureux de ça, mais je suis un bébé chien.

Dans le vestiaire après le combat, McGregor pouvait être vu au bord des larmes ainsi qu’il s’occupait du mollet que Poirier avait décimé avec des coups de pied dans les jambes.

La victoire de l’un ou l’autre des hommes samedi soir mettra sûrement en place un combat pour le titre des poids légers de l’UFC avec le détenteur actuel de la ceinture Charles Oliveira.

Le Brésilien a éliminé Michael Chandler dans un combat pour le titre vacant à l’UFC 262, avec Poirier ou McGregor aligné comme première défense.