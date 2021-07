Conor McGregor a été snobé par Dana White et l’UFC malgré avoir battu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Lewis Hamilton à Forbes n°1 pour 2020

in

Urijah Faber a été stupéfait d’apprendre que l’UFC n’a pas reconnu la réussite de Conor McGregor couronné athlète le plus riche en 2020 par Forbes.

L’Irlandais n’a combattu qu’une seule fois au cours de ces 12 mois torrides, éliminant Donald Cerrone à l’UFC 246, mais a amassé une grande fortune grâce à ses divers investissements en dehors de l’Octogone.

.

Conor McGregor a atteint la première place sur la liste Forbes, mais a été blanchi par l’UFC

Un désir ardent de se battre, malgré avoir battu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le sport n ° 1 de Forbes après avoir gagné environ 180 millions de dollars (127,75 millions de livres sterling), signifie que le joueur de 32 ans veut revenir et prouver sa place parmi le meilleur du monde.

Pourtant, Faber, qui s’est lié d’amitié avec McGregor lorsqu’ils sont apparus en tant qu’entraîneurs rivaux sur Ultimate Fighter en 2015, a affirmé que personne de la promotion n’avait offert ses félicitations.

.

Faber et McGregor sont devenus amis sur Ultimate Fighter en 2015

“Je l’ai tendu la main pour le féliciter d’être l’athlète payé numéro un sur la planète”, a déclaré Faber à talkSPORT.com.

« Quand vous accomplissez des choses comme ça, c’est tout simplement incroyable.

« Me choquant, il m’a dit merci et que personne de l’organisation ne l’a contacté.

«Et j’ai pensé que c’était un peu étrange; Je veux dire, à quel point est-ce impressionnant pour notre sport d’avoir le gars qui est l’athlète le mieux payé au monde ? »

.

Le ‘California Kid’ a contacté le ‘Notorious’ suite à l’annonce de Forbes

McGregor se battra pour la deuxième fois en 2021 samedi soir lorsqu’il affrontera Dustin Poirier à l’UFC 264 à Las Vegas.

La pression sur « The Notorious » pour venger la défaite par élimination directe, la première de sa carrière de MMA, continue de monter de jour en jour et il a déjà commencé une guerre mentale contre Poirier cette fois-ci.

« Quand vous commencez à accomplir ces choses, il est facile d’oublier à quel point les gens peuvent être fragiles.

“Je pense qu’il a reçu un rappel que c’est le monde réel et je pense qu’il va probablement faire quelques ajustements et être juste plus intelligent cette fois-ci.”

GAGNEZ UNE VOITURE ET DE L’ARGENT : GAGNEZ UNE MERCEDES AMG A45S ET JUSQU’À 50 000 £ EN CASH

.

McGregor était incapable d’expliquer sa défaite en janvier, mais cela pourrait être parce qu’il n’était pas complètement concentré