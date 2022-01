Conor McGregor a l’air encore plus grand alors qu’il démontre une force de base incroyable avec facilité dans une nouvelle vidéo d’entraînement

Le retour de Conor McGregor à l’UFC est bien engagé et l’Irlandais semble dans un état sensationnel.

Le joueur de 33 ans est hors de combat depuis qu’il s’est cassé la jambe en juillet dernier lors de son combat de trilogie avec Dustin Poirier.

@notoriousmma (Twitter)

L’Irlandais a pris du poids depuis juillet, mais il reprend l’entraînement en janvier

McGregor revient à l’entraînement complet ce mois-ci avec son entraîneur, John Kavanagh, en Irlande, mais il semble que The Notorious se soit bien passé lors de sa mise à pied pour blessure.

Le tout premier double champion de l’UFC a publié des mises à jour tout au long de sa convalescence et il ne lui a pas fallu longtemps pour retourner dans le gymnase, même dans son plâtre de jambe.

En conséquence, on pense que McGregor pèse maintenant près de 190 livres, quelque 35 livres (environ deux pierres et demie) de plus que la limite de poids léger de l’UFC.

Étant le premier athlète McGregor, même un long séjour sur l’étagère n’empêchera pas ce qui serait un entraînement de base incroyablement difficile pour l’homme moyen, comme il l’a démontré dans son dernier article sur les réseaux sociaux.

McGregor a parlé d’affronter le champion des poids légers Charles Oliveira pour son retour à l’UFC cet été et le patron de l’UFC, Dana White, a refusé d’arrêter l’idée.

Malgré le fait que McGregor soit très bas dans le classement et qu’il n’ait remporté qu’une seule victoire depuis qu’il est devenu double champion en 2016, son influence au box-office est toujours intouchable et il vit dans un monde à part à cet égard.

Kavanagh travaille avec lui ce mois-ci, puis ils vont réfléchir à la fixation d’une date pour son retour en fonction de l’éloignement de son entraînement.

Conor McGregor a sensiblement rempli

Bien qu’il soit blessé, McGregor a fait un travail léger d’un exercice difficile

« J’allais sortir avec lui en janvier, mais il m’a dit qu’il serait en Irlande en janvier donc nous reprendrons l’entraînement aux arts martiaux en janvier.

« Faisons quelques semaines, assurez-vous que tout se passe bien, puis fixons une date. »

Tout le monde pensait que terminer correctement la rivalité avec Dustin Poirier serait le combat à mener, mais avec Oliveira envisageant l’idée d’un salaire de carrière pour affronter McGregor, les étoiles semblent s’aligner.