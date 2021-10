Conor McGregor accusé d’avoir cassé le nez d’un DJ italien dans une publication Instagram avec un ancien champion de l’UFC qui aurait lancé une attaque « sans raison » à Rome

Conor McGregor a été accusé d’avoir cassé le nez d’un DJ italien lors d’une altercation « violente » et « dangereuse ».

L’ancien champion du monde UFC est en Italie pour le baptême de son fils, Rian, dans la Cité du Vatican et également pour récupérer son super-yacht de plusieurs millions de livres de Lamborghini.

‘The Notorious’ est en Italie pour récupérer un ‘super-yacht’ et célébrer le baptême de son fils

Pourtant, le célèbre DJ Francesco Facchinetti s’est rendu sur Instagram aux premières heures de dimanche matin pour affirmer que le joueur de 33 ans l’avait attaqué.

Facchinetti a affirmé que lui et sa femme « s’amusaient » avec McGregor et sa fiancée, Dee Devlin, deux heures avant l’incident présumé.

Ce qui a motivé l’agression supposée reste inconnu, mais l’Italien a affirmé que McGregor l’avait « coupé » « soudain » au visage sans « raison ».

Il a déclaré à ses abonnés Instagram: « En ce moment, je me trouve à l’hôtel Parco dei Principi à Rome, je ne sais pas quand je publierai cette vidéo mais à 2h30 du matin ce matin, j’ai été attaqué par Sir Conor McGregor.

@frafacchinetti (Instagram)

Le DJ italien s’est rendu sur Instagram pour faire les allégations

« Oui, ce très célèbre Conor McGregor qui m’a donné un coup de poing dans la bouche qui m’a cassé la lèvre supérieure et inférieure. Il m’a cassé le nez, il y avait du sang, je me suis maintenant nettoyé.

« Il m’a attaqué à l’extérieur du St. Regis devant 10 de mes témoins, ses amis et son garde du corps.

« Il m’a attaqué sans raison vu que nous avons parlé pendant plus de 2 heures et que nous avons passé un bon moment ensemble. »

L’homme de 41 ans a décrit « The Notorious » comme « vraiment un homme violent et dangereux » et a insisté sur le fait que cela aurait pu être bien pire pour lui s’il n’y avait pas eu autant de témoins.

Instagram – @josemourinho

McGregor a été présenté avec une chemise Roma par Mourinho

Il a poursuivi: « J’aurais pu rester silencieux et ne rien dire à personne, mais vu que je vais bien et je suis ici pour vous raconter cette histoire à propos de Conor McGregor qui jette un coup de poing sur quelqu’un qui n’est certainement pas un combattant, vous pourriez imaginez seulement ce qui aurait pu arriver.

« Heureusement, je vais bien, mais cette personne est vraiment un homme violent et dangereux. J’ai pris un coup de poing pour rien, ce coup de poing aurait pu atterrir ma femme qui était là avec moi, d’autres femmes, mes amies qui étaient avec moi mes autres amis masculins et je vous dis que cela aurait pu être bien pire.

McGregor n’a pas encore commenté l’accusation.

Il se remet actuellement de multiples fractures à la jambe gauche subies lors de son match de rancune UFC 264 avec Dustin Poirier en juillet au T-Mobile Arena.