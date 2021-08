Conor McGregor affirme qu’il est “nerveux” mais “bien en avance sur le calendrier” pour son retour d’une jambe cassée et s’intéresse aux débuts des poids moyens à l’UFC

in

Conor McGregor a déclaré qu’il était “bien en avance” sur son calendrier de rétablissement de la jambe cassée qu’il avait subie à l’UFC 264.

L’Irlandais s’est cassé le tibia et le péroné juste à la fin du premier tour de son combat de trilogie avec Dustin Poirier le mois dernier et a été opéré le lendemain.

The Notorious a subi une mauvaise pause contre Poirier

McGregor a été équipé d’une tige d’acier dans sa jambe et il a commencé à s’entraîner quelques semaines après.

Sur son Instagram, McGregor a expliqué les progrès remarquables qu’il a accomplis.

“Le scan s’est bien passé”, a déclaré McGregor. « Le scan s’est très bien passé. Pour être de retour sur le vélo, je suis de retour sur le vélo avant qu’il ne dise que j’allais être capable de supporter du poids. Je bascule (et) bien en avance sur le calendrier. Continuons… C’était une bonne nouvelle. Bonne nouvelle chez le doc.

Avant le rendez-vous avec le médecin, McGregor a répondu aux questions des fans sur Instagram. Il a montré sa jambe hors de sa botte et a expliqué comment il se sentait.

McGregor se remet en Californie

“Je pense que cet os est de nouveau réuni, pour être honnête”, a déclaré McGregor. « La cheville se sent bien… J’ai des tongs, j’en ai. Je sors du coffre. J’ai les tongs, donc c’est bon signe…

«Je suis toujours aussi jacké, mon frère. Ce n’est pas fini. On ne fait que s’échauffer. Encore frais. Toujours intact. Vous ne pouvez toujours pas m’avoir », a déclaré McGregor.

Bien que McGregor pense que l’os est rétabli, il reste prudent. Il a été récemment révélé que Chris Weidman, qui s’est cassé la jambe à l’UFC 262, doit subir une nouvelle intervention chirurgicale après que ses os ne se soient pas bien cicatrisés.

The Notorious ne veut pas que cela lui arrive et il s’assure de ne pas pousser les choses trop loin.

Instagram @thenotoriousmma

McGregor est sur la piste du retour et voit la gloire à son retour après la guérison de sa blessure

“Je fais attention avec ça”, a déclaré McGregor. « J’écoute ce que disent les médecins. Tout le reste, je ne peux pas le faire physiquement, je ne vais pas trop loin après avoir vu ce qui est arrivé à Weidman récemment.

« C’est au fond de ma tête que je vais là-dedans et peut-être qu’ils disent : ‘Oh, ce n’est plus connecté. Vous devez revivre ça. Regardez ce qui est arrivé à Weidman. Je ne pense pas que ce soit mon cas. Je sais que ce n’est pas mon cas. Je suis un peu nerveux.

McGregor restera en cure de désintoxication en Californie jusqu’à la mi-octobre au moins.

Il est largement prévu qu’il affrontera à nouveau Poirier l’été prochain si tout se passe comme prévu, mais McGregor a également exprimé son intérêt à se battre à des poids plus élevés.

McGregor avait la jambe sans plâtre pour sa visite chez le médecin

“Je dois juste le prendre au jour le jour”, a déclaré McGregor. « J’ai hâte d’y être.

« Vous savez, je regarde tous ces idiots parler. Vous savez ce petit poids moyen, cet ancien petit poids moyen Kelvin Gastelum mesure 5’9″ avec une portée de 71″ pouces.

«Je suis en fait plus solide physiquement que Kelvin et il se bat en poids moyen. Je vais juste continuer à monter. Je ne sais pas quel poids je pèse maintenant… Mais je vais voir ce que je fais sur la balance et partir de là. Au jour le jour.”

