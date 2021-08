Conor McGregor annonce sa retraite pour la troisième fois en quatre ans

Le double champion de l’UFC Conor McGregor a annoncé ce samedi sur Twitter son retrait de la compétition de haut niveau. C’est la troisième fois en quatre ans que McGregor fait ses adieux aux combats.

Cette fois, il l’a fait via un message sur Twitter. “Bonjour gars. J’ai décidé de me retirer des combats. Merci pour tous ces supers souvenirs. Quel voyage! “, a souligné l’Irlandais. McGregor a promis d’acheter à sa mère une maison de rêve au début de sa nouvelle vie.

McGregor fait ses adieux 31 ans après ayant été un champion poids plume et poids léger de l’UFC. Ce n’est pas la première fois qu’il fait ses adieux au ring. Il l’a fait pour la première fois en avril 2016. Il a décidé de revenir et a tenu jusqu’à ce que Mars 2019, quand il a décidé de prendre sa retraite à nouveau.

Cependant, cette période d’arrêt a également été courte avant son retour aux combats. En janvier de cette année, il a redynamisé sa carrière en mesurant Donald Cerrone, qu’il a renversé à l’UFC 246. Un combat qui semblait être le précédent d’un majeur, peut-être le match revanche contre Khabib Nurmagomedov. Mais il n’est pas venu annoncer Dana White le combat entre le champion russe et Justin Gaethje malgré le fait que McGregor, malgré ses absences prolongées sur le ring, soit resté la plus grande star de l’UFC ces dernières années.

Une autre star perd l’UFC

L’annonce de McGregor intervient à un moment où certaines des personnalités les plus notoires de l’UFC ont rendu public leur sortie de la compétition ou leur intention de rompre le contrat qui les lie avec elle. Le premier à l’annoncer a été Jon ‘Bones’ Jones, qui a réagi après que la présidente de l’organisation, Dana White, a assuré qu’il n’allait pas donner au champion des combats pour avoir fait une demande d’argent trop élevée.

Jones, considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire des arts martiaux mixtes, a réagi en qualifiant Dana White de “menteur” et en assurant que même s’il demandait plus d’argent, il le faisait dans des paramètres qu’il considérait raisonnables compte tenu de la répartition des bénéfices. il fait l’UFC. “Je viens de demander un super combat et d’en être indemnisé”, a déclaré Jones sur les réseaux sociaux qui a également demandé à être libéré de son contrat s’il ne voulait pas l’avoir parmi ses combattants.

Mais Jones n’était pas le seul nom connu à annoncer sa “retraite”. Un autre des combattants préférés des fans de l’UFC, Jorge Masvidal, Il s’est également plaint publiquement de la distribution économique que Dana White fait après que le président a déclaré que “s’ils ne veulent pas se battre, ils n’ont pas à se battre”.

« Ils ne me paient pas pour les hot-dogs que vous vendez au stade ou pour avoir le logo sur la cage. Je n’ai jamais gagné un dollar en billets “

« Négocions-nous 12 % des revenus contre peut-être 18 % de ce que nous générons ? Nous sommes bien en dessous de 50% des revenus (en référence au casting d’autres compétitions comme la NBA que White comparé à l’UFC). Ils ne me paient pas pour les hot-dogs que tu vends au stade ou pour avoir le logo sur la cage. Je n’ai jamais gagné un dollar avec les billets que vous vendez. Ils m’ont frappé au visage pour un salaire pour vivre et même je sais que la pandémie ou ce qu’il en reste n’a rien à voir avec ça », a dénoncé le combattant d’origine cubaine.

« Je ne suis pas un entrepreneur indépendant si je ne peux pas aller ailleurs pour gagner ma vie. Laisse-moi partir et nous verrons si je le mérite”, a-t-il déclaré dans un autre tweet. Les deux combattants ont reçu le soutien de stars de la lutte et de la boxe, comme le légendaire Oscar de la Hoya. Et c’est que, comme l’a dit Jon Jones, avec un seul combat de boxe, ils peuvent en gagner plus de trois dans les arts martiaux mixtes, comme McGregor l’a bien démontré.

« Lié » par des contrats

Le problème et la raison des retraits de ces combattants n’est pas seulement économique. C’est pourquoi la nouvelle publicité de McGregor reste à l’antenne. S’il est vrai que l’Irlandais est le premier combattant de l’UFC à sortir de l’Octogone un millionnaire, il l’a fait grâce à son accord avec l’organisation pour célébrer le combat mémorable avec Floyd Mayweather Jr. Mais le pouvoir de l’Irlandais ne le fait pas. pour le moment personne d’autre dans la compétition, donc si White tenait le pouls de McGregor, rien ne suggère qu’il ne le fera pas avec Jones ou Masvidal, bien qu’il soit également des légendes actives.

L’arme de White est que lorsque les combattants signent avec l’UFC, leurs chances non seulement de gagner un dollar hors compétition sont automatiquement sévèrement limitées, mais aussi de parler librement à la presse. L’équation est claire : soit vous vous battez pour l’UFC, soit vous ne le faites pas.

En raison du prestige et de l’argent, c’est toujours l’organisation la plus puissante, la plus demandée et celle qui chérit les meilleurs contrats de télévision, mais l’argent qui parvient aux combattants est bien inférieur à celui des autres grandes compétitions. Cela, au péril de leur vie, a fait qu’il y a déjà trois de leurs champions qui en ont assez dit.