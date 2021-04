Conor McGregor appelle Kamaru Usman pour être un copieur ⋆ .

Ce ne serait tout simplement pas un pay-per-view UFC sans une observation de Conor McGregor! Les fans de MMA ont eu droit à cela pendant et après le combat principal de samedi soir entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal à l’UFC 261 à Jacksonville.

Usman a réussi à éliminer Masvidal au deuxième tour pour conserver son championnat UFC des poids welter. C’était sa deuxième victoire contre Masvidal en moins d’un an. Usman reste le meilleur chien à 170 livres.

Voici un angle encore meilleur + lent mo de knockout ce soir 😯 # UFC261 pic.twitter.com/d5igJfMf1I – Elite Media Group (@TheEliteMedia_) 25 avril 2021

Eh bien, selon le @TheNotoriousMMA, Kamaru Usman ne serait rien s’il ne volait pas son style. Conor McGregor a accusé de plein fouet le champion de copier ses mouvements, ses propos claquants, tout!

Mais ne me croyez pas sur parole:

Usman a même copié mes clichés maintenant. Dois-je combattre ce gars à un moment donné?

Je pense que oui. Je ne peux pas copier mes mots et mes clichés et ne pas en avoir une claque. J’aime 170. C’est à moi bientôt. pic.twitter.com/FEQgj9AsAy – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

Oh, oui Conor, OUI! Donnez-nous plus de Conor!

Bien sûr, The Notorious a obligé. Voir le reste du fil Twitter de l’événement principal de l’UFC 261 ci-dessous:

La foule me fait saliver comme un chien. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

Je suis un bloc à 170 gars. Donnez-moi jusqu’à la fin de l’année à ce poids de 155. Je vais récupérer la sangle et puis je remonterai. Après la culotte de champignon vert hahaha “parce que n’importe lequel de ces imbéciles peut l’obtenir” – usman 😂 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

Combat de haut niveau UFC> Blogger Jackass Boxing – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

D’accord, ce dernier n’est clairement qu’un coup de feu sur Jake Paul, qui a eu son propre moment UFC 261 samedi soir. Mais cela méritait tout de même d’être inclus.

Revenons au sujet traité ici. Les coups de feu que Conor McGregor a tirés sur Twitter ne sont que la continuation des accusations antérieures selon lesquelles Kamaru Usman a volé son gadget.

Au cours de son ascension pour devenir champion des poids welter de l’UFC, Usman n’était pas connu pour être trop vocal. Tout cela a changé avec de l’or autour de sa taille.

Tendance de Side Action

Le «cauchemar nigérian» est un mauvais, un mauvais homme. Et il n’a plus peur de le dire. Bon sang, il a prévenu Chad Johnson à l’avance que son pari de 50k $ sur Masvidal n’allait pas se concrétiser!

Mannn allons chercher ce shhhmoney !!! 👊🏿🌍🤴🏿 pic.twitter.com/dj1bHvimDn – KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 25 avril 2021

L’UFC va certainement accepter qu’Usman soit plus vocal et adopte un air fanfaron. Mais, je dois admettre que tout ce look d’avant-combat rappelle étrangement …

Conor McGregor veut clairement avoir une chance sur Kamaru Usman et la ceinture des poids welters. Le moment où un tel combat pourrait se produire n’est pas clair à ce stade.

McGregor doit d’abord affronter Dustin Poirier dans une trilogie massive prévue pour l’UFC 264 en juillet. Ayant perdu deux de ses trois derniers combats, il est également probablement juste de dire que Conor DOIT gagner ce combat s’il veut une prière pour gagner une chance à la ceinture d’Usman.

Reste à voir où va ce gazouillis d’ici. Mais en termes d’agitation du pot et de génération de rumeurs et de buzz, mission accomplie.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube!