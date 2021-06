Conor McGregor arbore un œil au beurre noir subi à l’entraînement trois semaines avant son combat de trilogie avec Dustin Poirier

in

Conor McGregor a déclaré qu’il se concentrait sur le laser pour venger sa défaite contre Dustin Poirier cette année et si les médias sociaux sont quelque chose à faire, il met certainement le travail.

Mais les effets du sparring intensif étaient également exposés dans ses derniers messages Instagram où l’Irlandais arborait un œil au beurre noir méchant.

IG : @thenotoriousmma

McGregor a clairement été pris avec un méchant coup à l’entraînement

McGregor a pris le temps de s’entraîner pour assister au mariage d’un ami pour le combat de Poirier, mais les fans ont repéré son méné quand il a publié des photos sur Instagram

McGregor n’est qu’à trois semaines de son affrontement du 10 juillet avec Poirier à Las Vegas et le fait qu’il s’entraîne toujours est quelque chose.

Tous les combattants ne le font pas si près d’un combat ; en fait, Michael Chiesa a déclaré qu’il avait participé à plusieurs combats sans s’entraîner parce que ce n’était pas la meilleure chose pour son corps.

McGregor a maintenu tout au long qu’il s’entraînait dur et qu’il était déterminé à réparer les torts causés par sa défaite par élimination directe en janvier, une perte qui découle des dommages massifs qu’il a subis lors des coups de pied de Poirier.

McGregor, maintenant en Amérique pour la dernière étape de son entraînement, a parcouru 10 miles à vélo juste pour se rendre au gymnase et s’entraîner chaque jour au cours de la semaine dernière.

“Je m’entraîne ici très, très dur”, a déclaré McGregor à Fox Sports la semaine dernière. « Je suis sur le point de partir pour ma deuxième session de la journée. Je suis déjà en très bon état.

“Je l’ai battu dans le combat d’origine [in 2014]. J’ai perdu dans le match revanche. Et puis on a la trilogie, j’ai quelques petits ajustements à faire.

«Je me sens très, très confiant. Je suis très concentré et motivé.

“Et je vais y aller et faire une sacrée performance et la récupérer le 10 juillet.”

En toute honnêteté, McGregor a déclaré avant leur rendez-vous à l’UFC 257 sur Fight Island qu’il était dans la meilleure forme de sa vie et qu’il s’attendait à faire un spectacle sensationnel, mais il ne s’attendait pas à ce que Poirier trouve la recette pour faire face à son formidable stand. -up jeu.

McGregor s’est entraîné dur pour venger la défaite de janvier

La jambe de tête de McGregor était devenue encore plus lourde en raison des grandes quantités d’entraînement de boxe qu’il avait intégrées à son camp d’entraînement et Poirier en a pleinement profité. Cependant, McGregor a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait abordé ce problème et qu’il aurait ses propres tactiques lorsque le couple se rencontrera pour la troisième fois.

McGregor et Poirier se sont rencontrés pour la première fois en 2014 au début de leur parcours à l’UFC dans la division poids plume, gagnant avec un KO au premier tour.

La paire s’est ensuite rencontrée en janvier de cette année sur Fight Island en poids léger et Poirier a marqué le coup de grâce au deuxième tour.

Ce qui a commencé comme une rivalité très amicale dans laquelle McGregor promettait de faire un don à la Poirier’s Good Fight Foundation a changé lorsque Poirier a affirmé que McGregor n’avait pas fait le don et que l’Irlandais a donc donné le même montant à un organisme de bienfaisance similaire juste pour prouver un point.