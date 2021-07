Conor McGregor assailli par des fans à l’extérieur du restaurant californien en tant que boîtes d’ombre de la superstar de l’UFC et montre Rolls Royce une semaine avant le combat de l’UFC 264 avec Dustin Poirier

in

Conor McGregor a été assailli par des fans devant un restaurant californien quelques jours seulement avant son affrontement UFC 264 avec Dustin Poirier.

L’Irlandais, qui a gagné plus d’argent que tout autre athlète en 2020, a emmené son équipe pour ce qui était censé être un repas tranquille pour célébrer la fin du camp pour le combat de trilogie.

McGregor a été accueilli par des milliers de fans alors qu’il tentait de prendre un repas

‘The Notorious’ a tenté de quitter le repas d’équipe dans sa décapotable Rolls Royce

McGregor cherche désespérément à venger la perte qu’il a subie sur Fight Island en juillet lorsqu’il a été éliminé pour la première fois de sa carrière de MMA par « The Diamond » sur Fight Island.

La superstar irlandaise s’était enfermée à Dubaï pour s’entraîner religieusement pour le combat, avant de déménager sur la côte ouest de l’Amérique pour réduire son entraînement avant le combat au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Pourtant, sa soirée tranquille a été gâchée lorsque des milliers de fans ont afflué au restaurant pour apercevoir leur héros alors qu’il partait dans sa Rolls Royce.

Se rendant sur Instagram Live pour documenter le moment fou, ‘The Notorious’ a admis qu’il était coincé et incapable de partir en raison de la congestion, puis a décidé de sortir de la voiture pour donner un aperçu aux fans.

Les fans ont afflué pour apercevoir l’Irlandais alors qu’il quittait le bâtiment

McGregor a abandonné la voiture de sport et a décidé de faire de l’ombre après avoir réalisé à quel point il était enfermé

McGregor pourrait être entendu dire. “Jésus-Christ, regarde ça” alors que la foule était retenue par la police et lui a braqué des caméras sur le visage.

L’entraîneur John Kavanagh a expliqué ce qui s’est passé sur Twitter, en déclarant: “Repas d’équipe de fin de camp tranquille… Se transforme en rues fermées lorsque la nouvelle a circulé. Noix haha.

Avant le dernier combat contre Poirier, McGregor était en pourparlers pour affronter la légende de la boxe Manny Pacquaio à un moment donné en 2021. Pourtant, la défaite par élimination directe contre Poirier a mis fin à ces chances, peut-être pour de bon.

Après avoir admis que l’inactivité et le manque de concentration sur l’entraînement MMA lui ont coûté contre « The Diamond » à Abu Dhabi, le joueur de 32 ans a intensifié ses efforts d’entraînement dans le but de venger la défaite.

McGregor sait qu’il doit faire les ajustements nécessaires pour venger sa défaite contre Poirier

“L’entraînement se passe bien”, a-t-il déclaré à un fan. « Il reste à peu près trois jours de travail supplémentaires, puis je vais le réduire progressivement, même si j’ai fait des séances individuelles la semaine dernière environ.

«J’ai réduit de moitié le travail que je fais depuis environ une semaine, je suppose que le corps se prépare maintenant, mais je continue de m’entraîner, de lutter lourdement, de m’entraîner dur.

«Je suppose que le cycle a été presque comme une deuxième session également, j’ai presque eu trois sessions par jour pour être honnête.

«Je me suis réveillé à vélo jusqu’au gymnase, je m’entraînais, puis je rentrais du gymnase, cela fait essentiellement trois séances par jour que je fais.»

