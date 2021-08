Conor McGregor attaque Khabib pour avoir sous-évalué José Aldo

Conor McGregor a récemment fait l’éloge de José Aldo : “C’est une vraie légende”. Et plus tard, Khabib Nurmagomedov a souligné que le Brésilien ne reviendra jamais à ses meilleurs moments : «Ils l’ont battu quand il a combattu Petr (Yan), n’est-ce pas ? Un gars gagne et tout le monde commence à parler. Lorsque Conor (McGregor) a combattu ‘Cowboy’ (Donald Cerrone), il ressemblait à un lion. Lorsqu’elle combat des adversaires plus forts, elle ressemble à un poulet. Combattre les meilleurs combattants prouve votre valeur. Un combat avec ‘Cowboy’ ne montrera pas le niveau auquel vous êtes, ainsi que le combat d’Aldo avec Pedro Munhoz. Voyons s’il combat Petr de la même manière. On peut alors dire que son niveau a augmenté. Vous avez vu ce qu’il a fait (au premier match). Il s’est relevé (sur la toile) et j’ai attendu que l’arbitre arrête le combat. Cela montre que vous n’êtes pas à votre meilleur. S’ils vous battent, que vous ne vous défendez pas et que vous n’êtes pas inconscient, j’appelle ces combattants des entrepreneurs. Ils ne sortent que pour gagner de l’argent«.

Conor McGregor répond à Khabib à propos d’Aldo

Ces mots du Russe n’aimaient pas du tout les Irlandais, qui a ainsi répondu sur les réseaux sociaux :

Avis

Ce type parle encore ? Une autre conférence de presse ? Tu as chié ton pantalon de cerrone toute ta carrière. Vous avez tiré 3 fois de lui. Votre père, que Dieu ait son âme, n’en croyait pas ses yeux de la façon dont j’ai battu Cerrone. Vous manquez de respect à Cerrone et maintenant Aldo aussi ? Vous vous êtes enfui. Tais-toi. https://t.co/4E9WYC3OZy – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 août 2021

«Est-ce que ce type parle encore ? Une autre conférence de presse ? Tu as chié dans le pantalon de (Donald) Cerrone toute ta carrière. Vous vous êtes retiré trois fois de l’avoir combattu. Votre père, que Dieu sauve son âme, ne pouvait pas croire ce qu’il a vu dans la façon dont j’ai battu Cerrone. Manquez-vous de respect à Cerrone et maintenant à Aldo aussi ? Tu t’es enfui. Fermer«. Conor McGregor attaque verbalement Khabib Nurmagomedov également pour défendre Donald Cerrone. Pour le moment, qui n’a pas parlé, c’est José Aldo lui-même. Bien qu’il ait récemment souligné qu’il n’y aurait jamais de revanche avec Conor McGregor.



