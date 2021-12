Conor McGregor attend le vainqueur comme le prédisent Khabib, Daniel Cormier et Jorge Masvidal et bien d’autres

À l’UFC 269, Dustin Poirier a la chance de devenir enfin un véritable champion du monde UFC lorsqu’il affronte le champion des poids légers, Charles Oliviera.

Poirier a déjà détenu la ceinture par intérim, mais à Las Vegas le 11 décembre, « The Diamond » sera le premier challenger d’Oliviera depuis qu’il a remporté l’or aux dépens de Michale Chandler l’été dernier.

Poirier défie la championne de l’UFC Oliveira

Conor McGregor semble attendre dans les coulisses le vainqueur. Son équipe a déjà déclaré qu’il reviendrait pour défier le titre une fois que sa jambe cassée sera complètement guérie et le président de l’UFC, Dana White, a également déclaré qu’il chercherait à affronter à nouveau McGregor avec Poirier pour terminer correctement leur rivalité.

Mais qui sera ce champion ? Les pros et experts de l’UFC ont eu leur mot à dire sur Poirier v Oliveira.

Khabib Nurmagomedov, ancien champion des poids légers de l’UFC

« Je l’ai 60/40 Dustin Poirier à cause de son cardio et de son cœur », a déclaré Nurmagomedov à ESPN. « Charles est un adversaire très, très dangereux. En ce moment, c’est un vrai champion. Il a un neuf [fight] séquence de victoires, il a battu Tony Ferguson, il a terminé huit [other] les gars.

« C’est un combat très intéressant pour moi, mais je pense que c’est 60/40 Dustin Poirier. »

« Ce gars est un vrai finisseur », a déclaré Nurmagomedov à propos d’Oliveira. « Il est très dangereux. Je pense que si Dustin Poirier peut l’emmener dans les profondeurs de l’océan comme il nous l’a dit, je pense qu’il va gagner. Si il [rushes], je pense que Charles Oliveira a une chance de gagner.

Khabib a fait basculer l’ancien ennemi Poirier pour régner sur la division des poids légers

Dan Hardy, ancien challenger pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC

« Je pense juste qu’en termes de compétences, Oliveira est un meilleur artiste martial tout autour », a déclaré Hardy. « Je ne sais pas si Dustin Poirier peut mieux l’appliquer parce qu’il nage dans cette piscine supérieure depuis un peu plus longtemps.

«Mais je n’ai vu aucune raison de croire que Charles Oliveira ne sera pas champion d’ici la fin du combat. Cela ne me surprendrait pas s’il était capable de soutenir Poirier contre la clôture et de le battre un peu, puis de lui rattraper le cou en entrant. Quelque chose comme le combat de Kevin Lee.

«Mais en même temps, je ne serais pas surpris si Oliveira décide de passer à l’offensive et d’abattre Poirier et de le battre et de le malmener comme il l’a fait avec Tony Ferguson. C’est un dur combat pour Poirier.

«Il a du cœur et des mains lourdes, et une fois qu’il est dans le vif du sujet et qu’il trouve son rythme, si Charles Oliveira n’a pas été préparé pour ces rondes de championnat, alors c’est sûr que Dustin Poirier peut prendre cette ceinture. Mais en termes de compétences, d’après les recherches que j’ai effectuées, je pense que Charles Oliveira a probablement 70 ou 80 % de chances de sortir vainqueur.

Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC

«C’est un combat difficile pour les deux hommes. Je dirais que Poirier est le favori et je suppose également que Poirier gagne probablement.

Le Temple de la renommée de l’UFC Bisping donne l’avantage à Poirier

Justin Gaethje, ancien challenger du titre des poids légers de l’UFC

«Ça va être un bon combat. Je pense que Poirier va gagner et je veux que Poirier gagne. Si je peux récupérer cette victoire de Poirier… [Eddie] Alvarez est parti et Poirier l’a battu avant son départ, Khabib est parti donc je ne pourrai jamais récupérer cette victoire, mais combattre à nouveau Dustin signifie que je peux récupérer ces deux défaites sur mon record. Alors je veux qu’il gagne.

Michael Chandler, ancien challenger du titre des poids légers de l’UFC

«Je pense qu’ils sont tous les deux bien équilibrés; Je pense que Poirier a un peu plus de ce genre de chien en lui quand le combat entre dans le vif du sujet.

«Évidemment, Charles Oliveira m’a battu au deuxième tour, vous savez, très tôt au deuxième tour, nous n’avons donc pas vu la longévité dans un combat comme celui-là. Nous l’avons vu faire trois rounds avec Tony Ferguson, mais c’était une affaire à sens unique.

«Je pense au combat avec Dustin Poirier; Il lui met la main assez solidement dans les deux premiers tours et commence en quelque sorte à mettre le Charles. Je pense que Poirier gagne ce combat au troisième ou quatrième tour probablement. »

Daniel Cormier, ancien champion des poids mi-lourds et lourds de l’UFC

«Nous avons deux mecs qui sont aussi bons qu’ils viennent en combat léger pour le titre à la hauteur de leurs pouvoirs. Ils sont tous les deux au sommet de leurs capacités. Tu as combattu Dustin Poirier l’année dernière, ou il y a deux ans quand Khabib [Nurmagomedov] le battre, il pourrait être un peu incertain de lui-même.

« Mais après ces deux victoires [Conor] McGregor, il n’a jamais été aussi confiant et il obtient son titre en ce moment. Charles Oliveira, vous l’avez combattu à l’époque, quand Paul Felder l’a battu, le prochain gars aurait peut-être eu une chance. Mais une fois que vous en avez tiré 10, 11 d’affilée, ces pensées d’être battu, elles ont disparu.

Cormier pense que Poirier et Oliveira pourraient aller dans les deux sens

Jorge Masvidal, champion UFC BMF

« Oui, Dustin (Poirier) se bat pour le titre des poids légers, le gagne. Fin du livre de contes. J’ai vu cet homme grincer des dents depuis le début. C’est juste incroyable de voir où il en est en ce moment.

Javier Mendez, entraîneur-chef AKA

«C’est un combat intéressant; Charles est un grand combattant. Ils ont des styles différents, ça dépend de qui peut dicter où le combat se termine

«Vous savez, en gros, ce sera Dustin, et dans la gamme, ce sera Oliveira. Sur le terrain, vous savez que Charles a un léger avantage, c’est donc un combat difficile. »

Henry Cejudo, ancien champion poids mouche et poids coq de l’UFC

«Oh mon dieu, ça va être un combat divertissant, je pense. Je crois que Charles Oliveira est un combattant plus technique. Il a plus de compétences, il a plus d’outils dans son arsenal, mais Poirier est passé par Conor McGregor et Justin Gaethje.

«Il a traversé certains des combattants les plus coriaces de l’UFC, et il a fait ses preuves à la guerre, et c’est la seule chose qui me fait peur pour Charles Oliveira. Même si je vais avec Charles Oliveira et que j’aime beaucoup Charles Oliveira, je me sens comme Dustin Poirier. Il a juste ce grain que j’aurais aimé que Charles Oliveira ait.

Henry Cejudo est un autre des quatre illustres à détenir des titres à deux poids à la fois