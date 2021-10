Conor McGregor aurait attaqué un DJ en Italie et lui casse le nez

Conor McGregor aurait participé à un autre combat à l’extérieur de l’Octogone … cette fois, un DJ affirme que le champion l’a frappé au visage et lui a cassé le nez.

Francesco Facchinetti, un célèbre DJ italien, dit que lui et sa femme traînaient avec Conor et sa fiancée à Rome et, vers 2h30 du matin dimanche, Conor lui a jeté un coup de poing au visage. Facchinetti dit que l’attaque n’a pas été provoquée.

Lire du contenu vidéo

@frafacchinetti / Instagram

Facchinetti, qui a posté une vidéo qui montre clairement des blessures, dit qu’ils « s’amusaient tous » plus tôt dans la soirée… à tel point que Conor les a invités à se joindre à une autre fête. Il semble qu’ils ne soient pas partis parce que Facchinetti dit que c’est à ce moment-là que Conor a lancé le coup de poing devant 10 témoins.

Facchinetti n’a pas tardé à dire qu’il poursuivait Conor… « J’ai pris un coup de poing pour rien. Ce coup de poing pourrait aller à n’importe qui. Mes amis, ma femme ou d’autres amis. C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre Conor McGregor parce que c’est une personne violente et dangereuse.

La femme de Facchinetti a posté ce qui, selon elle, s’est passé… »Puis de nulle part, il a lancé un coup de poing au visage de Francesco. Il nous invitait à une autre fête. Francesco a dit : ‘D’accord, allons-y’ et il l’a frappé. Heureusement, il [Francesco] était très proche alors il [Conor] ne pouvait pas charger son punch. Francesco a volé en arrière, est tombé sur la table, puis sur le sol. La première chose qui m’est venue à l’esprit était « On plaisante ? Est-ce un spectacle ?’ Puis j’ai été paralysé.

Elle a poursuivi… « Je me suis retournée et j’ai vu que ses amis le tenaient contre le mur parce qu’il voulait continuer à battre Francesco. Puis ils l’ont emmené. J’ai allumé la lumière et les gardes les ont éteints. Francesco saignait. . J’ai voulu l’aider et les gardes nous ont chassés. Il restera en Italie jusqu’au 26 octobre. Si vous le voyez restez loin de lui. Ne vous approchez pas de lui et demandez des autographes car c’est une personne instable et dangereuse. «

Lire du contenu vidéo

4/5/18 TMZSports.com

Conor a eu de nombreux incidents où il s’est envolé, du lancement d’un chariot dans un bus de tournée de l’UFC, au fracas d’un téléphone portable, à l’attaque d’un gars dans un bar. Quant à cet incident… nous avons contacté le représentant de Conor… jusqu’à présent, aucun mot en retour.