Conor McGregor aurait attaqué un homme à Rome

La star de l’UFC Conor McGregor a été accusée d’avoir à nouveau attaqué quelqu’un en dehors du ring – cette fois le DJ italien acclamé Francesco Facchinetti. Facchinetti a déclaré à TMZ que lui et sa femme avaient passé du temps avec McGregor et son fiancé à Rome, en Italie, ce week-end. Avec apparemment aucun avertissement, la soirée amusante est devenue violente.

Facchinetti a déclaré qu’ils étaient tous les quatre ensemble samedi soir et « s’amusaient » lors d’une série de fêtes. Il a dit que McGregor était celui qui l’avait invité, lui et sa femme, à se joindre au prochain événement, il ne pensait donc pas qu’il y avait https://popculture.com/sports/news/conor-mcgregor-nearly-comes-blows- mitrailleuse-kelly-vmas-tapis-rouge/ entre eux. Puis, vers 2 h 30, heure locale, Facchinetti dit que McGregor l’a frappé au visage – apparemment sans provocation. Il poursuit maintenant McGregor pour sa douleur et sa souffrance.

#Facchinetti :

Perché ha denunciato di essere stato aggredito dal lottatore irlandais Conor McGregorpic.twitter.com/gnxrbG6v25 — Perché è en tendenza ? (@perchetendenza) 17 octobre 2021

« J’ai pris un coup de poing pour rien. Ce coup de poing pourrait aller à n’importe qui. Mes amis, ma femme ou d’autres amis », a déclaré Facchinetti. « C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre Conor McGregor parce que c’est une personne violente et dangereuse. »

Il y aurait eu 10 témoins pour voir McGregor frapper Facchinetti au visage. Le DJ a depuis publié une vidéo sur ses histoires Instagram pour souligner ses blessures, dont un nez cassé. Pendant ce temps, la femme de Facchinetti a fait un autre article qui décrit la situation un peu plus en détail.

« Puis de nulle part, il a donné un coup de poing au visage de Francesco. Il nous invitait à une autre fête. Francesco a dit : ‘D’accord, allons-y’ et il l’a frappé », a-t-elle écrit. « Heureusement, il [Francesco] était très proche alors il [Conor] ne pouvait pas charger son punch. Francesco a volé en arrière, est tombé sur la table, puis sur le sol. La première chose qui m’est venue à l’esprit était « On plaisante ? Est-ce un spectacle ?’ Ensuite, j’ai été paralysé. »

« Je me suis retournée et j’ai vu que ses amis le tenaient contre le mur parce qu’il voulait continuer à battre Francesco », a-t-elle poursuivi. « Puis ils l’ont emmené. J’ai allumé la lumière et les gardes les ont éteintes. Francesco saignait. Je voulais l’aider et les gardes nous ont chassés. Il restera en Italie jusqu’au 26 octobre. Si vous le voyez, restez à l’écart. de lui. Ne vous approchez pas de lui et demandez des autographes car c’est une personne instable et dangereuse. »

C’est loin d’être le premier incident de McGregor avec des violences présumées en dehors du ring. Jusqu’à présent, lui et son équipe n’ont pas publié de déclaration sur cette allégation ou le nouveau procès.