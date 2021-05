Conor McGregor change de ton pour montrer du respect et souhaite à Paul Felder une heureuse retraite de l’UFC

Paul Felder a mis fin à sa carrière à l’UFC après avoir annoncé sa retraite lors de l’UFC Vegas 27 ce week-end.

L’Irish Dragon quitte le sport à l’âge de 37 ans et avec un record de 23-6.

Chaque combat dans lequel Felder était, c’était passionnant

Il n’a jamais réussi à obtenir un tir au titre léger, mais il a été très bien classé dans la division et a plané dans et autour du top cinq ces dernières années.

En fait, Felder est le dernier homme à avoir battu l’actuel champion des poids légers, Charles Oliviera.

Au fil des ans, Conor McGregor a pris des photos sur Felder pour avoir utilisé le surnom de “ dragon irlandais ” parce que, bien sûr, il n’est pas vraiment irlandais.

Felder est d’origine et d’ascendance irlandaise, mais McGregor a soutenu que le nom Felder était allemand et que cela avait créé une mini-querelle entre les deux.

Felder a été surpris que McGregor l’ait appelé après avoir vaincu Donald Cerrone

Pourtant, le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC a changé d’avis pour souhaiter bonne chance à Felder pour sa retraite.

«Félicitations au« Dragon irlandais »Paul Felder pour sa retraite! Bonne Pina Colada sur moi mec! #Respect @felderpaul »

Bien que l’utilisation du surnom soit un joli clin d’œil à leurs échanges amusants, McGregor a rendu hommage à son ancien rival divisionnaire.

Après la carte de l’UFC samedi, Felder a expliqué sa décision de s’éloigner des combats, ce qu’il a presque fait après avoir combattu Dan Hooker en février 2020.

Felder (à droite) se concentrera maintenant sur ses fonctions de commentaire

«J’ai vraiment attendu de savoir», a déclaré Felder lors de la conférence de presse d’après-combat. “Après le [Dan] Combat de putes, c’était assez émouvant et j’ai perdu le combat et je suis loin de chez moi et c’était une lutte. Mais ensuite j’ai retrouvé ce feu quand j’ai eu le [Rafael dos Anjos] combat.

«Je suis retourné et j’ai fait des camps et j’aidais Sean Brady à se préparer pour les combats et je frappais des pads, je soulevais à nouveau, je faisais toutes ces choses et juste lentement au fil du temps j’ai commencé à dériver vers mes propres choses et vraiment aimer juste faire ce truc de triathlon par moi-même, avoir du temps, voir ma fille tous les jours après l’école, la déposer à l’école.

«S’entraîner dans ma propre petite caverne de douleur à la maison dans le garage et faire avancer les choses. Je ne pense pas que je vais arriver à la ceinture. Je pense que c’est la première fois que je réfléchis enfin vraiment après ces deux défaites consécutives, en regardant des gars comme ‘Jacare’ [Souza] se casser le bras, regarder des gars comme ‘Cowboy’ [Cerrone] combattre cinq combats de plus que je pense qu’ils devraient.

«Je ne vais pas être ce gars-là. Je l’ai dit depuis le tout début de ce sport, je ne serai pas ce gars qui se battra après sa date d’expiration et je pense que c’est ici. Je pense que c’est un peu tôt, mais je préfère que ce soit un peu tôt plutôt que tard.

Felder a presque pris sa retraite au début de 2020, mais a tenu un combat de plus

Le président de l’UFC, Dana White, a également fait l’éloge de Felder et a déclaré qu’il restera évidemment dans l’équipe de commentaires de l’entreprise.

«Ouais, il a eu une carrière incroyable ici et maintenant il commence, eh bien je ne devrais pas dire qu’il commence. Mais, il commence vraiment sa nouvelle carrière après avoir combattu », a déclaré White après le combat (via MMA Mania).

«C’est un excellent commentateur. Il a fait un travail incroyable ici et je suis heureux pour lui.

“Félicitations pour ce qu’il a fait pour nous dans le passé et j’ai hâte de travailler avec lui à l’avenir.”