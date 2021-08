Conor McGregor charge à nouveau Khabib : “Gardez mon nom hors de votre bouche”

in

Il semble que la rivalité entre Khabib Nurmagomedov Oui Conor McGregor ça dure longtemps.

Après avoir publié – et supprimé – un tweet faisant directement référence au défunt Le père de Nurmagomedov, McGregor, a également remis en question le rôle du Russe en tant que fils, père et mari.

Avertissement

Ceci après que le combattant à la retraite, maintenant âgé de 32 ans, s’est entretenu avec Mike Tyson sur ce que McGregor a posté sur le podcast Hotboxin’ avec Mike Tyson.

« Je veux manger tes enfants !

Au fait, à quand remonte la dernière fois que vous les avez vus ? À son épouse? À sa mère? Parce que mieux pour changer, vous n’allez pas passer du temps avec votre femme et vos enfants et garder mon nom hors de votre bouche avant de vous retrouver piégé ailleurs et de ne pas avoir autant de chance.

Évidemment, à la fin du tweet, McGregor fait référence à la tristement célèbre attaque contre le bus qui transportait une partie des combattants qui allaient s’affronter dans le UFC 223 et cela, finalement, a fini par perturber le PPV.

McGregor devrait revenir dans l’Octogone à partir de 2022 après avoir subi une double fracture dans l’étoile du UFC 264 en vue de Dustin Poirier.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Publicité