Conor McGregor combat Machine Gun Kelly

. Conor McGregor avec Dee Devlin aux MTV Video Music Awards

Eh bien, l’ancien double champion de l’UFC, Conor McGregor d’Irlande, a récemment commencé à marcher sans aide et se retrouve maintenant impliqué dans une autre confrontation avec une autre célébrité, selon un rapport de TMZ.

Le combattant est arrivé accompagné de sa femme Dee Devlin aux MTV Awards ce dimanche au Barclays Center de New York.

Comme on le voit sur certaines photos publiées depuis la Shade Room, “Notorious” s’est retrouvé impliqué dans une dispute intense avec le rappeur Machine Gun Kelly. Selon le rapport de TMZ, la source a expliqué que McGregor avait demandé une photo à l’artiste lors de l’événement et que la demande avait été rejetée.

“La situation s’est aggravée après avoir poussé Conor, qui a perdu l’équilibre et renversé sa boisson”, a expliqué le point de vente.

Après s’être “regroupé”, McGregor “a jeté” son verre à Kelly et la confrontation a été interrompue par leurs équipes respectives, selon le rapport.

Voici quelques-unes des photos de McGregor et Machine Gun Kelly se faisant face sur le tapis rouge :

Une vidéo montrait également la confrontation :

La sécurité a eu du mal à détenir McGregor, selon un autre rapport

Tel que rapporté par Page Six, une source a déclaré que McGregor et Machine Gun Kelly « se sont battus sur le tapis » et « ont dû être séparés ».

“[McGregor] il était prêt à donner des coups de poing », a déclaré une autre source à Page Six. “La sécurité a eu du mal à l’arrêter.”

Page Six a également parlé à l’un des représentants de McGregor qui “a nié qu’il y ait eu une bagarre”, selon le rapport. “Conor ne combat que des combattants”, a-t-il déclaré au média.

McGregor continue de se remettre d’une fracture à la jambe qu’il a subie à l’UFC 264 en juillet 2021

Suite à l’incident, Notorious a récupéré sa canne, selon TMZ. Pourquoi McGregor a-t-il besoin d’une canne ?

McGregor a combattu dans le combat principal de l’UFC 264 en juillet à Las Vegas, Nevada contre l’un de ses grands rivaux : Dustin Poirier. Le grand combat était le troisième entre McGregor et “The Diamond”, car les deux avaient remporté un combat chacun.

Bien que beaucoup considéraient Poirier comme un favori sur McGregor lors du troisième combat, peu pouvaient imaginer que le combat se terminerait comme il s’est terminé. À la fin du premier tour, McGregor s’est cassé la jambe, mettant fin au match.

L’Irlandais est resté aux États-Unis après le combat, travaillant avec des médecins pour réparer et réhabiliter sa jambe. L’ancien champion poids plume de l’UFC a clairement indiqué qu’il avait envie de se battre à nouveau, mais cela ne pouvait pas arriver avant le printemps ou l’été 2022.

