Conor McGregor commence une guerre mentale avec Dustin Poirier en envoyant un message vocal effrayant à l’adversaire de l’UFC 264 et en avertissant “Je viens pour toi, Peahead”

Conor McGregor a commencé les jeux d’esprit mental avec Dustin Poirier alors qu’ils entrent dans la semaine de combat UFC 264 à Las Vegas.

Il n’a jamais fait partie des plans de l’Irlandais d’avoir une trilogie avec Poirier lorsqu’il est revenu dans l’Octogone sur Fight Island en janvier à l’UFC 257.

Conor McGregor et Dustin Poirier se battront à nouveau à l’UFC 264 et « The Notorious » a commencé les jeux d’esprit

“The Diamond” a survécu à une attaque précoce dans l’Etihad Arena pour arrêter de manière convaincante McGregor au deuxième tour à Abu Dhabi, devenant le premier homme de l’histoire à assommer “The Notorious” dans sa carrière de MMA.

Après avoir rejeté un tir au titre mondial pour poursuivre un troisième combat avec la plus grande star du monde du sport, Poirier est sur le point de se propulser dans le grand public et de transcender le MMA pour devenir une superstar samedi soir.

Cependant, McGregor est passé maître dans l’adversité et gère la pression mieux que quiconque dans le sport.

Bien qu’il soit calme et composé pour le deuxième combat, les fans espèrent voir le parvenu impétueux et affamé qui est apparu pour la première fois à l’UFC 178 et a assommé Poirier en un tour, les jeux d’esprit commençant déjà.

Le joueur de 32 ans a envoyé un message vocal à son ennemi quelques jours seulement avant qu’ils ne se retrouvent face à face lors de la conférence de presse à Las Vegas et l’a averti: “Je viens pour toi, peahead” et l’a traité d'”idiot” montagnard’.

McGregor a promis “Plus de M. Nice Guy” dans les semaines qui ont suivi le match revanche et il semble qu’il ait commencé par parler d’ordures.

Le duo se retrouvera face à face jeudi lors de la conférence de presse, avant les cérémonies de pesée où ils se verront les yeux rivés avant d’entrer dans l’Octogone pour la troisième et dernière fois.