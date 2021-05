Conor McGregor considère que le premier combat de Dustin Poirier est le plus facile, dit qu’il veut au moins deux combats UFC cette année et qu’il reviendra à 170 livres avec Kamaru Usman en attente

Conor McGregor cherche à se remettre sur les rails avec une victoire sur Dustin Poirier le 10 juillet à l’UFC 264.

L’Irlandais a subi la première défaite par élimination directe de sa carrière lorsque Poirier l’a arrêté à l’UFC 257 en janvier et avec cette défaite, les plans de McGregor pour revenir à la boxe ont changé.

Poirier a brisé les plans de Conor McGregor pour 2021

Mais McGregor a renouvelé son attention pour sa carrière de MMA

Lors d’une séance de questions-réponses sur Twitter, on a demandé à McGregor quel était son combat le plus facile jusqu’à présent et The Notorious a déclaré qu’il s’agissait de sa première rencontre avec Poirier.

McGregor a rencontré Poirier pour la première fois en 2014, il y a près de sept ans au moment où ils se rencontrent pour la troisième fois.

À cette occasion, McGregor est entré dans la tête de Poirier et l’a complètement jeté avant même qu’ils n’entrent dans l’octogone. Cela a abouti à une victoire par élimination directe au premier tour pour McGregor.

Poirier a été ouvert sur les leçons qu’il a dû tirer de cette expérience et si l’UFC 257 était quelque chose à suivre, il l’a clairement fait.

Quiconque remportera ce combat contre les rubberstamp sera sûrement bien placé pour affronter le vainqueur de Michael Chandler et Charles Olivieria de l’UFC 262 où ils couronneront un nouveau champion des poids légers de l’UFC.

McGregor a déclaré lors de la période de questions-réponses qu’il voudrait gagner un titre après avoir battu Poirier et il semble que le titre des poids légers serait l’appel évident.

Cependant, il dit qu’il veut se battre deux fois de plus en 2021 (Poirier en juillet probablement l’un d’entre eux) et qu’il aimerait aussi remonter à 170 livres.

McGregor a déjà été en poids welter avec une défaite contre Nate Diaz à un préavis tardif et une victoire scintillante sur Donald Cerrone.

Pourrait-il vraiment devenir le premier homme de l’histoire de l’UFC à remporter trois titres mondiaux dans trois catégories de poids différentes?

Kamaru Usman étant le champion des poids welters en ce moment est une perspective redoutable pour quiconque de naviguer.

Le cauchemar nigérian a une fiche de 19-1 et possède actuellement la deuxième plus longue séquence de victoires de l’histoire de l’UFC.

Le couple s’est engagé dans un va-et-vient après qu’Usman a vaincu Jorge Masvidal récemment et Usman dit qu’il a offert un combat à McGregor l’année dernière.

Conor McGregor [right] a jeté son dévolu sur Kamaru Usman [left]

«Je vous ai offert le combat et vous avez disparu. Restons humble jeune homme. J’ai déjà pris ta fierté. Ne me fais pas prendre ton whisky aussi.