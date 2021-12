Conor McGregor critique Dustin Poirier « embarrassant » pour la défaite de Charles Oliviera à l’UFC 269 et riposte à Nate Diaz

Conor McGregor a qualifié la performance de Dustin Poirier dans son combat pour le titre UFC des poids légers contre Charles Oliveira de « embarrassante ».

Étant donné que Poirier a battu McGregor à deux reprises cette année – la deuxième victoire à la suite d’une fracture de la jambe de McGregor – l’Irlandais aurait toujours quelque chose à dire sur l’événement principal de l’UFC 269.

Conor McGregor a critiqué la performance de Dustin Poirier

Oliveira a soumis Poirier au troisième tour avec un étranglement debout à l’arrière. Au stand up, Poirier avait du succès, mais quand le combat s’est terminé, c’était une autre histoire.

Nate Diaz n’a pas été impressionné par The Diamond, en disant: « Comment Conor a laissé Dp le foutre en l’air à chaque fois qu’il est nul. »

McGregor n’a pas tardé à répondre, s’appuyant à la fois sur Diaz et Poirier.

« Espèce dégingandée de pisse, il s’est fait rouler et a eu de la chance deux fois. C’est ça. Est ce que c’est. Nuit embarrassante pour lui, d’accord. Ce jeu de garde fermée. Wtf c’était ça. Wow! Choquant.

McGregor et Diaz ont beaucoup d’histoire issue de leurs deux combats en 2016

«Tous bien, joyeux samedi soir cheval yupya, il est bon midi demain 12/12. Nouveau jour du paddy !

McGregor a ajouté un autre tweet, en disant: « Hella times ahhahahaa c’est hella times dans l’auberge de la forge noire demain pour un bon frère de douze jours. Rempli de cela. L’argent de la sauce. Pouvoir.

« Vous êtes deux champions finalistes, au moins, vous pouvez dire que vous avez déjà fait du poids en championnat auparavant sur la balance, au moins c’est quelque chose hahaha ».

McGregor fait référence au fait que ni Diaz ni Poirier n’ont jamais remporté de titres mondiaux à l’UFC, bien que Poirier ait été champion par intérim à un moment donné.

GETTY

Un starter debout à l’arrière a fait le travail pour Charles Oliveira

McGregor a également posté en disant : « Le Brésil est le champion ! Incroyable! Je me souviens du Brésil.

The Notorious a inclus des photos de lui au Brésil et où il a déchiré une photo de Jose Aldo, le Brésilien qu’il a battu pour devenir champion poids plume de l’UFC.

Le combat de trilogie entre Poirier et McGregor s’est terminé à cause de la blessure de ce dernier, donc le président de l’UFC, Dana White, a déjà suggéré qu’il était intéressé à les laisser se battre une fois de plus.

McGregor devrait revenir dans l’octogone à l’été 2022 et Poirier est son adversaire probable.