Conor McGregor dans une forme effrayante alors qu’il montre une vitesse incroyable à seulement deux semaines de la trilogie Dustin Poirier

Conor McGregor semble ne négliger aucun effort dans sa quête pour se venger de Dustin Poirier à l’UFC 264 le 10 juillet.

‘The Notorious’ est revenu dans l’octogone à l’UFC 257 sur Fight Island en janvier et a été éliminé sans cérémonie par Poirier au deuxième tour du combat.

Poirier a stupéfait McGregor à l’UFC 257 en janvier, espérant qu’il pourra répéter l’exploit à l’UFC 264

Bien qu’il ait montré des aperçus de son ancien moi, McGregor n’était pas à la hauteur du “Diamond” mieux arrondi dans la nuit et a été abattu, mis en pièces puis terminé sur les pieds.

N’ayant remporté qu’un seul combat à l’UFC depuis 2016, McGregor n’est que trop conscient qu’il ne peut pas se permettre de perdre contre Poirier lors de leur troisième rencontre après l’avoir battu de manière si convaincante en 2014 lors de leur première rencontre au poids plume.

Si l’ancien champion du monde des deux poids nourrit toujours des ambitions de titre chez les poids légers, la victoire le 10 juillet est un must absolu.

L’importance du combat n’est clairement pas perdue pour l’Irlandais, qui a quitté Dubaï pour commencer le camp d’entraînement en Californie aux côtés des entraîneurs John Kavanagh et Owen Roddy et il semble en excellente condition physique.

@notoriousmma (Instagram)

McGregor a l’air en pleine forme avant l’UFC 264

@notoriousmma (Instagram)

‘The Notorious’ a atteint la limite de 155 livres pour l’UFC 257 avec une facilité consommée et semble prêt à le faire à nouveau

Bien qu’il ait demandé au patron de l’UFC Dana White la possibilité de rectifier ses erreurs de janvier, Chael Sonnen pense que McGregor voulait quitter ce combat dès la troisième minute.

L’ancien prétendant au titre des poids moyens et des poids mi-lourds pense que lorsque Poirier n’a pas permis à la superstar irlandaise de mener le combat qu’il voulait, il « cherchait la porte ».

“Il y a un certain avantage que certains combattants ont”, a déclaré Sonnen sur son podcast “Beyond the Fight”. «Il y a une certaine colère et hostilité qu’ils apportent sur le ring.

“C’est la raison même pour laquelle ils ont inventé l’expression” un homme riche ne peut pas se battre “, car il n’est généralement pas en colère, il passe généralement une assez bonne journée, il n’a pas cet avantage.

McGregor a toujours un énorme pouvoir de star dans le monde des sports de combat, mais sa faim a été remise en question

«C’est très pertinent que Conor le trouve ou non, car le combat Conor contre Poirier n’était pas ce que vous avez vu et les fans ne le comprendraient pas, mais chaque combattant l’a fait.

«Ce combat a duré plus de trois minutes, Conor cherchait la porte, il ne pouvait tout simplement pas la trouver, mais il cherchait à sortir de ce combat.

“La raison pour laquelle chaque combattant peut le reconnaître, c’est que nous l’avons tous fait, et nous en avons tous honte, mais il y a un look qu’un combattant a.”