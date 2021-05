Conor McGregor déchire Floyd Mayweather après la bagarre de Jake Paul ⋆ .

Conor McGregor a visé Floyd Mayweather après sa bagarre avec Jake Paul (Photo: . / Twitter)

Conor McGregor a qualifié Floyd Mayweather de “ gênant ” après sa bagarre avec Jack Paul.

Le couple s’est affronté à la suite d’une conférence de presse au Hard Rock Stadium de Miami jeudi, qui a abouti à une bagarre inconvenante qui a laissé le YouTuber arborer un œil au beurre noir.

Mayweather a craqué après que Paul, dont le frère Jake doit combattre l’ancien roi incontesté et invaincu livre pour livre le 6 juin, ait volé sa casquette de baseball alors que l’altercation s’intensifiait.

La star de l’UFC McGregor a perdu contre Mayweather lors d’un match de boxe d’exhibition en 2017 et a poursuivi sa querelle de longue date sur les médias sociaux et l’Irlandais n’a pas pu résister à l’occasion de déterrer à nouveau son rival après les scènes dramatiques de la nuit dernière.

Il a écrit: “ Hé, Leonard Ellerbe, c’est quoi ce bordel Floyd? Le gamin s’est recroquevillé, n’a pas riposté une seule fois, et Floyd est toujours en train de jouer le dur à cuire.

“ Le gamin vient en fait de tirer cette pagaille d’une situation que Floyd est dans le vide pour lui. Il devrait le remercier. C’est gênant!

«Du pro au pro, c’est embarrassant. Il ne grattera pas 10m pour ce combat et il le sait. Il a déjà été annulé une fois.

Le monde regarde cela sur Twitter. Il combattrait un pro à moitié décent et commanderait 20m vers le haut, mais c’est ce bordel.

«Quelle que soit la façon dont vous faites tourner ça, c’est triste. Combattez quelqu’un pour de vrai, sur votre disque, ou allez vous faire foutre. Frappe la tête!



